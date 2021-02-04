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Новости
Украина
4 февраля 21, 12:40
СЕ назначил нового главу офиса в Украине
ЕС,Украина
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Генеральный секретарь Совета Европы сообщила о прекращении мандата специального советника генсека по вопросам Украины Режи Брия и поблагодарила за его работу.
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич сообщила о назначении датчанина Стена Норлова главой Офиса СЕ в Украине. Об этом в среду, 3 февраля, говорится в сообщении на Facebook странице постоянного представительства Украины при Совете Европы.

Отмечается, что постоянный представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк сообщил об одобрении этой кандидатуры Киевом и поздравил опытного датского дипломата с началом работы в новой и важной роли.

Также, генсек СЕ сообщила о прекращении мандата специального советника генсека по вопросам Украины Режи Брия и поблагодарила за его работу.

Офис Совета Европы в Украине официально начал работу 6 октября 2006 года. Его статус определен в Меморандуме взаимопонимания между правительством Украины и Советом Европы о создании в Украине Офиса Совета Европы и его правового статуса.

Офис Совета Европы в Украине играет ведущую координационную роль во внедрении мероприятий по реализации Плана действий, программ и проектов, направленных на поддержку Украины в выполнении ее уставных и специфических обязательств как государства-члена Совета Европы.

Напомним, Украина в 2020 году присоединилась к почти 90% заявлений Евросоюза о мировых событиях.

Источник: https://korrespondent.net/
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