СЕ назначил нового главу офиса в Украине

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич сообщила о назначении датчанина Стена Норлова главой Офиса СЕ в Украине. Об этом в среду, 3 февраля, говорится в сообщении на Facebook странице постоянного представительства Украины при Совете Европы.





Отмечается, что постоянный представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк сообщил об одобрении этой кандидатуры Киевом и поздравил опытного датского дипломата с началом работы в новой и важной роли.





Также, генсек СЕ сообщила о прекращении мандата специального советника генсека по вопросам Украины Режи Брия и поблагодарила за его работу.





Офис Совета Европы в Украине официально начал работу 6 октября 2006 года. Его статус определен в Меморандуме взаимопонимания между правительством Украины и Советом Европы о создании в Украине Офиса Совета Европы и его правового статуса.





Офис Совета Европы в Украине играет ведущую координационную роль во внедрении мероприятий по реализации Плана действий, программ и проектов, направленных на поддержку Украины в выполнении ее уставных и специфических обязательств как государства-члена Совета Европы.





Напомним, Украина в 2020 году присоединилась к почти 90% заявлений Евросоюза о мировых событиях.



