В Украине более 5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки выявили 5 082 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на две тысячи больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в четверг, 4 февраля.
Среди заболевших 258 детей и 220 медработников. При этом за сутки были госпитализированы 1893 человека, 140 – умерли, выздоровели – 9933.
Отметим, что суточный прирост новых случаев продолжается третий день подряд.
Больше всего новых случаев COVID выявили в Хмельницкой области (429), Ивано-Франковской области (354), в Киеве (342), во Львовской области (308) и Харьковской области (299).
С начала пандемии в стране заболели 1 млн 232 тысячи 246 человек, выздоровели – 1 млн 55 тысяч 406, летальных случаев – 23 229. Активными больными остаются 153 611 пациентов.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая область - 235
Волынская область - 112
Днепропетровская область - 223
Донецкая область - 159
Житомирская область - 282
Закарпатская область - 299
Запорожская область - 253
Ивано-Франковская область – 354
Киев - 342
Киевская область - 189
Кировоградская область - 25
Луганская область - 77
Львовская область - 308
Николаевская область - 97
Одесская область - 163
Полтавская область - 160
Ровенская область - 173
Сумская область - 133
Тернопольская область - 222
Харьковская область - 299
Херсонская область - 55
Хмельницкая область - 429
Черкасская область - 182
Черновицкая область - 177
Черниговская область - 134
Ранее на этой неделе в Национальной академии наук заявили о непредсказуемости коронавируса в Украине. Дальнейшее развитие пандемии становится менее предсказуемым из-за сильной неоднородности в регионах.
Также стало известно, что в Украине планируют ослабить карантин в некоторых регионах до уровня желтой и зеленой зон. Об этом на совещании в Офисе президента заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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