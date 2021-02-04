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Новости
Украина
4 февраля 21, 12:45
Сутки в ООС: два обстрела, потерь нет
Донбасс
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Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.
За минувшие сутки подразделения сепаратистов два раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр командования операцией Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 4 февраля.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток, недалеко от Гнутово, противник открывал огонь из автоматического станкового гранатомета. Также вблизи Водяного на Приазовье зафиксировано несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 4 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за сутки 2 февраля сепаратисты девять раз обстреляли украинских военных. Тогда от пули снайпера погиб один украинский военный.

Источник: https://korrespondent.net/
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