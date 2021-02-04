Степанов назвал дату начала вакцинации от COVID-19

Вакцинация от коронавируса начнется в Украине 15 февраля. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил министр здравоохранения Максим Степанов.





"У нас ничего не меняется, мы начинаем вакцинацию ориентировочно с 15 февраля, то есть это будет через понедельник, исходя из тех данных, которые у нас есть на сегодняшний день по поставкам вакцин. Если в связи с теми или иными обстоятельствами будет меняться дата, условно говоря, не 15-е, а 16-е, то мы сразу будем уведомлять. Как только мы получим вакцину, мы сразу будем начинать процесс вакцинации, не будем терять времени", - сообщил он.





Также министр добавил, что власти планируют закупать излишки вакцин у других стран:





"Мы работаем по этому вопросу с разными странами и готовы к такому сотрудничеству, прежде всего с Европейским Союзом. Мы предоставили все наши возможности, мы готовы выкупать. Есть некоторые страны, с которыми мы действительно давно продвинулись по покупке у них тех доз вакцин, которые ими были законтрактованы. Но самое быстрое, что может быть по поставке таких вакцин, это не ранее конца марта - начала апреля. Подписанного договора на сегодняшний день нет", - резюмировал Степанов.





Накануне был опубликован прогноз распространения COVID-вакцин по международной инициативе COVAX. Согласно ему, до июня препараты будут распределены в 92 страны с низким и средним уровнем доходов, в том числе в Украину.



