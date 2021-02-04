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Новости
Украина
4 февраля 21, 12:49
Пожар в больнице Запорожья: подробности. Фото, видео
пожар
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В зоне опасности находились 12 человек: четверо погибли, двое пострадали, восьмерых спасли.
По факту пожара в Запорожской областной инфекционной больнице открыто уголовное дело, сообщила в четверг, 4 февраля, генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Дело открыто по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей (ч.2 ст. 270 УКУ).



Правоохранители уже допросили пять человек.

Венедиктова уточнила, что сообщение о возгорании поступило 3 февраля в 23:29. В очаге опасности находились 12 человек. В реанимационном боксе COVID-отделения погибли три пациентки и анестезиолог. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу – 26. Все больные находились под аппаратами ИВЛ. Кроме того, анестезиолог и медбрат получили ожоги и находятся в больнице. Еще 8 человек удалось спасти.

Предварительной причиной смерти считается отравление угарным газом.





По данным ГСЧС, пожар локализовали в 00:09, а в 00:19 – ликвидировали.


Также, стало известно, что сегодня утром министр здравоохранения Украины Максим Степанов срочно отправился в Запорожье для выяснения всех причин случившегося.

В больнице уже создали горячую линию.

Напомним, накануне в Запорожской области произошло еще одно ЧП - в результате аварии был обесточен город Энергодар.

Из-за серьезного ЧП на теплоэлектростанции во всем городе и в соседних населенных пунктах нет света, воды и проблемы с мобильной связью.
В ОАО Центрэнерго рассказали, что на энергоблоке №1 Запорожской ТЭС и №9 Кураховской ТЭС произошло аварийное отключение из-за повреждения поверхности нагрева котлоагрегата.


Источник: https://korrespondent.net/
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