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Новости
Украина
4 февраля 21, 12:55
Кабмин назвал причину импорта электроэнергии из РФ
электроэнергия
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Украина намерена до 2023 года полностью "отрезаться" от совместной с Россией энергосистемы.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина вынуждена импортировать электроэнергию из России из-за общих энергосистем. Об этом он сказал в эфире 5 канала.

"Сейчас физически наша система с советских времен присоединена к российской и белорусской электросистемам. В критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией происходят вынужденные временные закупки электроэнергии у тех, к кому ты присоединен", – говорит министр.

По его словам, поставка электроэнергии из РФ является вынужденным временным шагом. "Никоим образом не свидетельствует о какой-то переориентации или зарабатывании денег. Ударили морозы - повысилась резко потребность в Украине - произошли поставки", - отметил Кулеба.

Министр добавил, что Украина планирует полностью "отключиться" от энергосистемы с РФ до 2023 года.

"Нужно пройти технологический путь, нужно привести свою систему в соответствие с европейскими стандартами. Мои коллеги из Министерства энергетики движутся по этому пути. Насколько мне известно, 2023 год – самый ранний срок, когда можно подготовить свою систему к переходу на работу на европейские стандарты", – уточнил он.

Источник: https://korrespondent.net/
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Сегодня Украина начинает импорт электроэнергии из России
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