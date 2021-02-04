В Украине намерены возобновить большую приватизацию

Верховная Рада предварительно одобрила отмену запрета на приватизацию крупных госпредприятий, введенного из-за карантина в прошлом году.





В первом чтении соответствующий законопроект №4543 на заседании в четверг, 4 февраля, поддержали 284 депутата.





"Бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, содержания экономической стабильности Украины... С целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.



