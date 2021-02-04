Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.40
USD
27.87
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
4 февраля 21, 13:02
Федерации журналистов осудили запрет трех каналов
телеканал
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Решение украинских властей запретить три телеканала раскритиковали Международная и Европейская федерации журналистов.
Международная и Европейская федерации журналистов выступили с осуждение запрета в Украине телеканов 112 Украина, NewsOne и ZIK. Об этом сообщает Радио Свобода в четверг, 4 февраля.

Федерации назвали решение властей страны "внесудебным и политически мотивированным запретом" на вещание.

Секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланжер назвал введенные санкции неприемлемыми в условиях демократии.

"Этот выборочный и политически мотивированный запрет неприемлем в условиях демократии. Запрет ставит под угрозу работу сотен работников средств массовой информации, которые не имеют ничего общего с политической принадлежностью владельцев СМИ. МФЖ призывает украинскую власть отменить запрет и уважать свободу информации и слова", - заявил Белланжер. 

В свою очередь, генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что решение властей не соответствует международным стандартам по свободе слова и свободы прессы.

"Запрет речи является одной из самых экстремальных форм ограничения свободы СМИ. Эти запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах. Государства обязаны гарантировать эффективный плюрализм СМИ ... Кажется очевидным, что президентское решение совершенно не соответствует международно-правовым стандартам по свободе слова и средств массовой информации", - заявил Гутьеррес.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел на пять лет санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов – 112 Украина, ZIK и NewsOne.

В свою очередь попавшие под санкции телеканалы считают это решение "политической расправой" и намерены отстаивать свои права в суде. Пока каналы вещают в YouTube.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Телеканалы США оборвали выступление Трампа из-за "лжи"
Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
В Украину спустя пять лет возвращаются моряки из Ливии
Власти Индонезии подтвердили авиакатастрофу Boeing 73. ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине намерены возобновить большую приватизацию
noimageКабмин назвал причину импорта электроэнергии из РФ
noimageКарантин будут продлевать: сначала до мая
noimageПожар в больнице Запорожья: подробности. Фото, видео
noimageСтепанов назвал дату начала вакцинации от COVID-19
Лента новостей