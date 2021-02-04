Федерации журналистов осудили запрет трех каналов

Международная и Европейская федерации журналистов выступили с осуждение запрета в Украине телеканов 112 Украина, NewsOne и ZIK. Об этом сообщает Радио Свобода в четверг, 4 февраля.





Федерации назвали решение властей страны "внесудебным и политически мотивированным запретом" на вещание.





Секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланжер назвал введенные санкции неприемлемыми в условиях демократии.





"Этот выборочный и политически мотивированный запрет неприемлем в условиях демократии. Запрет ставит под угрозу работу сотен работников средств массовой информации, которые не имеют ничего общего с политической принадлежностью владельцев СМИ. МФЖ призывает украинскую власть отменить запрет и уважать свободу информации и слова", - заявил Белланжер.





В свою очередь, генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что решение властей не соответствует международным стандартам по свободе слова и свободы прессы.





"Запрет речи является одной из самых экстремальных форм ограничения свободы СМИ. Эти запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах. Государства обязаны гарантировать эффективный плюрализм СМИ ... Кажется очевидным, что президентское решение совершенно не соответствует международно-правовым стандартам по свободе слова и средств массовой информации", - заявил Гутьеррес.





Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел на пять лет санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов – 112 Украина, ZIK и NewsOne.





В свою очередь попавшие под санкции телеканалы считают это решение "политической расправой" и намерены отстаивать свои права в суде. Пока каналы вещают в YouTube.



