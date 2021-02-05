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Новости
Украина
4 февраля 21, 23:32
Послы G7 обсудили с Зеленским блокировку каналов
Послы G7
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Дипломаты согласившись с необходимостью борьбы с дезинформацией при соблюдении свободы и плюрализма СМИ.

Послы стран Большой семерки (G7) обсудили с президентом Владимиром Зеленским проведение судебной реформы в Украине и борьбу с дезинформацией. Об этом в четверг, 4 февраля, говорится в микроблоге послов стран G7 в Украине в Twitter.

"Мы провели продуктивный диалог по нескольким вопросам в поддержку развития и приветствовали начальный прогресс в вопросе СБУ. Послы согласились, что существует потребность бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что послы также заслушали изложенные президентом планы судебной реформы.

"Они подчеркнули необходимость всесторонней судебной реформы, включая одновременную реформу ВСЮ и ВККС, и выразили обеспокоенность недавними законодательными инициативами (законопроекты 3711, 4229), которые не обеспечат качественных, честных судей; люди и бизнес в Украине говорят нам, что нуждаются именно в таковых", - говорится в сообщении.

Также послы G7 отметили, что были рады встрече с президентом Зеленским впервые в 2021 году.

Напомним, ранее о встрече с послами стран Большой семерки рассказали в Офисе президента. Как сообщалось, Заблокированные пояснил послам, что телеканалы распространяли дезинформацию, а санкции направлены на защиту национальной безопасности.

А в конце января послы Большой семерки приветствовали намерение провести реформу СБУ  и привести спецслужбу в соответствие с международными стандартами.
Korrespondent
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