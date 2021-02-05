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Украина
5 февраля 21, 13:08
В зоне ООС за сутки четыре обстрела, ранен боец
Донбасс
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Сепаратисты применяли минометы 82-го калибра, гранатометы разных типов и стрелковое оружие.
За минувшие сутки подразделения сепаратистов на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ВСУ. Ранение получил один украинский военный, сообщает пресс-центр командования операцией Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 5 февраля.

Так, вблизи Пивденного незаконные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций ВСУ из 82-мм миномета и стрелкового оружия. Один боец получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь.

Также в районе населенного пункта Крымское был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону подразделений ВСУ.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, сепаратисты осуществили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. А неподалеку от населенного пункта Павлополь открывался огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 5 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Напомним, за сутки 3 февраля сепаратисты два раза обстреляли украинских военных. Тогда украинские военные не понесли потерь.

Источник: https://korrespondent.net/
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