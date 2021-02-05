В зоне ООС за сутки четыре обстрела, ранен боец

За минувшие сутки подразделения сепаратистов на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ВСУ. Ранение получил один украинский военный, сообщает пресс-центр командования операцией Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 5 февраля.





Так, вблизи Пивденного незаконные вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций ВСУ из 82-мм миномета и стрелкового оружия. Один боец получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь.





Также в районе населенного пункта Крымское был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону подразделений ВСУ.





Вблизи Водяного, что на Приазовье, сепаратисты осуществили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. А неподалеку от населенного пункта Павлополь открывался огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.





С начала текущих суток, 5 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.





О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.





Напомним, за сутки 3 февраля сепаратисты два раза обстреляли украинских военных. Тогда украинские военные не понесли потерь.



