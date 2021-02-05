В Украине обесточены почти 200 населенных пунктов

В Украине из-за ухудшения погодных условий обесточены 189 населенных пунктов в семи областях. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в пятницу, 5 февраля.





"Ночью в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 189 населенных пунктов в семи областях, а именно: Черниговская – 54, Киевская – 32, Житомирская – 32, Полтавская – 21, Тернопольская – 20, Хмельницкая – 19, Винницкая – 11", – говорится в сообщении.





К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.



