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Новости
Украина
5 февраля 21, 13:10
В Украине обесточены почти 200 населенных пунктов
электричество
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Самая сложная ситуация сейчас в Черниговской области. Там энергоснабжения нет в 54 населенных пунктах.
В Украине из-за ухудшения погодных условий обесточены 189 населенных пунктов в семи областях. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в пятницу, 5 февраля.

"Ночью в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 189 населенных пунктов в семи областях, а именно: Черниговская – 54, Киевская – 32, Житомирская – 32, Полтавская – 21, Тернопольская – 20, Хмельницкая – 19, Винницкая – 11", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Источник: https://korrespondent.net/
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