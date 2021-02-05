Ляшко назвал возможные темпы COVID-вакцинации

Украинские медики могут делать по меньшей мере пяти миллионов вакцин от коронавируса в месяц. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ.





"Если мы просчитаем способности нашей системы здравоохранения, то мы можем делать приблизительно 5 млн прививок ежемесячно. И это без привлечения кабинетов, применяемых для рутинных прививок", - сказал Ляшко.





При этом он говорит, что при условии достаточного количества вакцин и ажиотажа, число вакцин могут увеличить вдвое.





Напомним, накануне в Минздраве сообщили, что в Украине вакцинация ориентировочно начнется с 15 февраля.



