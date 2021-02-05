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Новости
Украина
5 февраля 21, 13:27
Степанов рассказал о дальнейшем карантине
Максим Степанов
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На ужесточение ограничений будет влиять рост более 50% количества госпитализированных или 65% заполненных коек с кислородом в течение 7 дней.
В Украине снова будет введен адаптивный карантин с обновленными показателями для различных зон. Об этом в пятницу, 5 февраля, выступая в Верховной раде рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Так, усиливать ограничения будут по следующим показателям: рост более 50% количества госпитализированных или 65% заполненных коек с кислородом в течение недели.

"У нас есть четкое понимание и стратегия на будущее, которая будет предусматривать общие противоэпидемические правила для страны. Кроме них, в зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут внедряться локальные ограничения. Например, если нагрузка на медицинскую систему будет увеличиваться такими темпами, которые могут привести к коллапсу, в таком случае на территории региона будет вводиться "красный" уровень эпидопасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения", - сказал он.

"Например, если 65% коек с кислородом будет загружено или будет рост более чем 50% количества госпитализированных на протяжении семи дней – при таких условиях комиссия по ТЭБ и ЧС будет вводить жесткие карантинные ограничения на территории области до момента стабилизации ситуации", - добавил министр.

По его словам, жесткие карантинные ограничения уже показали результат.

"Главная цель на этом этапе борьбы с пандемией достигнута – Украина находится на 34 месте в Европе по уровню смертности. Это результат, в том числе, карантинных мер. Результат жесткого карантина можно наблюдать уже сейчас – несколько недель сокращается количество больных по сравнению с каждой следующей неделей, эта информация подтверждается цифрами – в первую неделю декабря было 89 тыс. новых случаев, за минувшую неделю всего 27 тыс. случаев",- сказал он.

На данный момент в Украине 66848 коек выделено для лечения пациентов с COVID-19, более 56 тысяч обеспечено кислородом.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что карантин продлят до 30 апреля, и будут продлевать и дальше.

Источник: https://korrespondent.net/
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