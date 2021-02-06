Землю разрешили продавать на е-аукционах

Комитет парламента по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал принять во втором чтении законопроект № 2195, который регламентирует продажу земли на электронных аукционах через интернет. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады Украины.





Документ предлагает продавать земельные участки государственной и коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы в электронной торговой системе в режиме реального времени в интернете.





По результатам этих торгов будет заключаться договор купли-продажи, аренды и т.д. с победителем, который предложил самую высокую цену за участок.





Также предусмотрена автоматизация ряда процессов, например, ставок участников торгов, подачи заявок на участие, публикации всех документов, касающихся торгов и земельных участков.





Также предусмотрена автоматизация ряда процессов, например, подачи заявок на участие, публикацию всех документов, касающихся торгов и земельных участков.





Напомним, Верховная Рада приняла закон, согласно котором при покупке здания его владелец автоматически получает право на земельный участок, на котором оно расположено.



