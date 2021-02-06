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Новости
Украина
6 февраля 21, 12:37
Землю разрешили продавать на е-аукционах
земля
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Парламенту рекомендуют одобрить продажу земли через интернет на электронных аукционах во втором чтении.
Комитет парламента по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал принять во втором чтении законопроект № 2195, который регламентирует продажу земли на электронных аукционах через интернет. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает информационное управление  аппарата Верховной Рады Украины.

Документ предлагает продавать земельные участки государственной и коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы в электронной торговой системе в режиме реального времени в интернете.

По результатам этих торгов будет заключаться договор купли-продажи, аренды и т.д. с победителем, который предложил самую высокую цену за участок.

Также предусмотрена автоматизация ряда процессов, например, ставок участников торгов, подачи заявок на участие, публикации всех документов, касающихся торгов и земельных участков.

Также предусмотрена автоматизация ряда процессов, например, подачи заявок на участие, публикацию всех документов, касающихся торгов и земельных участков.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, согласно котором при покупке здания его владелец автоматически получает право на земельный участок, на котором оно расположено.

Источник: https://korrespondent.net/
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