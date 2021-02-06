Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.32
USD
27.72
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
6 февраля 21, 12:39
Сепаратисты дистанционно минировали позиции ВСУ
Донбасс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Противник с помощью БПЛА дистанционное минировали территорию перед позициями украинских защитников миной ПОМ-2.
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщили в пресс-центре штаба операции ООС.

"За прошедшие сутки, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, недалеко от Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также, недалеко от населенного пункта зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который осуществил дистанционное минирование перед позициями украинских защитников миной ПОМ-2. Неподалеку Светлодарска враг вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток в районе населенного пункта Богдановка наемники осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а у Водяног на Приазовье - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток, 6 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших воинов нет", - подчеркнули в сводке, добавив, что вблизи Водяного на Приазовье враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Напомним, за сутки 4 февраля на Донбассе зафиксировали четыре обстрела, был ранен украинский военный.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Главнокомандующий ВСУ обратился ко всем украинцам. Видео
Сепаратисты два раза нарушили перемирие
Наемники РФ за сутки 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе
За сутки в ООС девять обстрелов, без потерь у ВСУ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды
noimageВ Украине снижается суточный прирост COVID-19
noimageЗемлю разрешили продавать на е-аукционах
noimageНа Донбассе враг за сутки шесть раз нарушил режим "тишины"
Лента новостей