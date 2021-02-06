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Новости
Украина
6 февраля 21, 12:42
В Украине снижается суточный прирост COVID-19
COVID-19
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Число заболевших коронавирусом украинцев почти в два раза меньше количества выздоровевших.
За минувшие сутки в Украине выявили 4310 случаев заражения коронавирусом, 129 пациентов скончалось, 7 158 человек выздоровели. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 1884 человека; за сутки сделали 41 410 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 25 590, методом ИФА - 15 820).

В Украине с начала пандемии обнаружили 1 241 479 случаев COVID-19; выздоровели 1 070 749 человек и 23 516 пациентов умерли.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 212 случаев;
Винницкая область — 247 случаев;
Волынская область — 99 случаев;
Днепропетровская область — 306 случаев;
Донецкая область — 125 случаев;
Житомирская область — 124 случая;
Закарпатская область — 221 случай;
Запорожская область — 227 случаев;
Ивано-Франковская область — 498 случаев;
Киевская область — 295 случаев;
Кировоградская область — 43 случая;
Луганская область — 54 случая;
Львовская область — 286 случаев;
Николаевская область — 82 случая;
Одесская область — 176 случаев;
Полтавская область — 111 случаев;
Ровенская область — 111 случаев;
Сумская область — 97 случаев;
Тернопольская область — 120 случаев;
Харьковская область — 225 случаев;
Херсонская область — 67 случаев;
Хмельницкая область — 132 случая;
Черкасская область — 111 случаев;
Черновицкая область — 258 случаев;
Черниговская область — 83 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Источник: https://korrespondent.net/
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