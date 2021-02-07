Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД рассказал в интервью "Радио Свобода".

Я, честно вам скажу, сейчас этот вопрос нереален, чтобы его поднять и сразу решить. Когда-то мы, безусловно, будем добиваться этого. Но я за то, чтобы ставить перед собой амбициозные, но реалистичные цели. Поэтому сейчас о безвизе с США речь не идет, но могут быть программы мобильности, по которым люди смогут больше путешествовать в Америку, а американцы больше путешествовать в Украину. Нам это очень нужно", - сообщил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.