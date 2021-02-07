Коронавирус в Украине: за сутки заболели 3 370 человек

В Украине за прошедшие 24 часа зафиксировано 3 370 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них - 81 смерть. Об этом сообщил в своем Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов.
По данным главы МОЗ, большинство заболевших обнаружили в Ивано-Франковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской областях и Киеве. Среди зараженных - 188 детей и 96 медиков. В то же время 2 297 пациентов излечились от вируса.
Всего с начала пандемии в Украине заразились коронавирусом 1 244 849 человек. Жертвами недуга стали 23 597 украинцев. Побороть болезнь сумели 1 073 046 заболевших.
Статистика заболевших по регионам:
- Киев - 197 случаев;
- Винницкая область - 184 случая;
- Волынская область - 48 случаев;
- Днепропетровская область - 198 случаев;
- Донецкая область - 188 случаев;
- Житомирская область - 137 случаев;
- Закарпатская область - 169 случаев;
- Запорожская область - 86 случаев;
- Ивано-Франковская область - 454 случая;
- Киевская область - 176 случаев;
- Кировоградская область - 6 случаев;
- Луганская область - 33 случая;
- Львовская область - 202 случая;
- Николаевская область - 118 случаев;
- Одесская область - 212 случаев;
- Полтавская область - 37 случаев;
- Ровенская область - 73 случая;
- Сумская область - 134 случая;
- Тернопольская область - 117 случаев;
- Харьковская область - 164 случая;
- Херсонская область - 50 случаев;
- Хмельницкая область - 97 случаев;
- Черкасская область - 20 случаев;
- Черновицкая область - 185 случаев;
- Черниговская область - 85 случаев.