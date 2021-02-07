Коронавирус в Украине: за сутки заболели 3 370 человек

В Украине за прошедшие 24 часа зафиксировано 3 370 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них - 81 смерть. Об этом сообщил в своем Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов.

По данным главы МОЗ, большинство заболевших обнаружили в Ивано-Франковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской областях и Киеве. Среди зараженных - 188 детей и 96 медиков. В то же время 2 297 пациентов излечились от вируса.

Всего с начала пандемии в Украине заразились коронавирусом 1 244 849 человек. Жертвами недуга стали 23 597 украинцев. Побороть болезнь сумели 1 073 046 заболевших.

Статистика заболевших по регионам: