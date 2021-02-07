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Новости
Украина
7 февраля 21, 10:06
Коронавирус в Украине: за сутки заболели 3 370 человек
Коронавирус
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Скончался от недуга 81 украинец.

В Украине за прошедшие 24 часа зафиксировано 3 370 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них - 81 смерть. Об этом сообщил в своем Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов.

По данным главы МОЗ, большинство заболевших обнаружили в Ивано-Франковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской областях и Киеве. Среди зараженных - 188 детей и 96 медиков. В то же время 2 297 пациентов излечились от вируса.

Всего с начала пандемии в Украине заразились коронавирусом 1 244 849 человек. Жертвами недуга стали 23 597 украинцев. Побороть болезнь сумели 1 073 046 заболевших.

Статистика заболевших по регионам:

  • Киев - 197 случаев;
  • Винницкая область - 184 случая;
  • Волынская область - 48 случаев;
  • Днепропетровская область - 198 случаев;
  • Донецкая область - 188 случаев;
  • Житомирская область - 137 случаев;
  • Закарпатская область - 169 случаев;
  • Запорожская область - 86 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 454 случая;
  • Киевская область - 176 случаев;
  • Кировоградская область - 6 случаев;
  • Луганская область - 33 случая;
  • Львовская область - 202 случая;
  • Николаевская область - 118 случаев;
  • Одесская область - 212 случаев;
  • Полтавская область - 37 случаев;
  • Ровенская область - 73 случая;
  • Сумская область - 134 случая;
  • Тернопольская область - 117 случаев;
  • Харьковская область - 164 случая;
  • Херсонская область - 50 случаев;
  • Хмельницкая область - 97 случаев;
  • Черкасская область - 20 случаев;
  • Черновицкая область - 185 случаев;
  • Черниговская область - 85 случаев.
kp.ua
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