На Донбассе двое украинских воинов погибли, четверо ранены

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Песков российско-оккупационные войска неоднократно вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия: "В результате обстрела огнестрельное ранение получил один украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь".

Также сообщается, что на этом же направлении, в районе населенного пункта Марьинка, трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции.

"От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших воинов, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенных пунктов Новозвановка и Пивденне вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько прицельных выстрелов по позициям ВСУ из стрелкового оружия: "Вследствие вражеского обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное".

Кроме того, вблизи Луганского с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил дистанционное минирование местности возле позиций ВСУ минами ПОМ-2.

"О действиях руссийско-оккупационных войск сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сообщили в штабе.

"С начала текущих суток, 7 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - добавили в пресс-центра ОС.



