Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.32
USD
27.72
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
7 февраля 21, 16:42
В центре Киева произошел пожар в кафе, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
пожар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В центре Киева на ул. Ивана Франко, 27/31 в пятиэтажном жилом доме на цокольном этаже кафе "Бистро".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

7 февраля в 13:14 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Ивана Франко, 27/31 в Шевченковском районе столицы.


Фото: Сегодня

На место происшествия были направлены спасатели 4-й пожарно-спасательной части. По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в 5-этажном жилом доме на цокольном этаже в заведении общественного питания, на кухне. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

В 13:35 бойцы локализовали пожар на площади 30 кв.м, а в 13:52 - ликвидировали.

В ходе тушения пожара спасателями было выведено 5 человек на безопасное расстояние.

На месте происшествия было задействовано 3 единицы пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.


Фото: сайт ГСЧС
censor.net.ua
Ещё по теме:
Под Киевом горела многоэтажка
Протесты в Кыргызстане и Беларуси – найдите главное отличие
Коронавірус в Європі: як карантинять найбільші столиці?
Под Мариуполем при задержании убили известного бизнесмена
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кулеба анонсировал "сюрприз" к 30-ой годовщине Независимости
noimageВоины 28-й ОМБр Полищук и Подвезенный погибли 6 февраля
noimageУшел из жизни бывший глава Черкасской ОГА
noimageНа Донбассе двое украинских воинов погибли, четверо ранены
noimageКоронавирус в Украине: за сутки заболели 3 370 человек
Лента новостей