Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.32
USD
27.72
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
7 февраля 21, 16:59
Кулеба анонсировал "сюрприз" к 30-ой годовщине Независимости
Кулеба
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
МИД Украины готовит "сюрприз" к 30-й годовщине Независимости Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Сюрприз! Такого никогда не было и, если это получится, то я буду счастлив. Я буду считать, что я не зря был министром именно в год 30-й годовщины. Мы хотим кое-что привезти в Украину. Приоткрою немного закулисье. Это кое-что находится за границей", - сказал глава МИД.

"Мы же МИД. Поэтому мы должны ривезти что-то из-за границы", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства по наработке единой концепции празднования 30-летия независимости Украины.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Кулеба назвал отличие Майдана и событий в Беларуси
РФ отложила беседу глав МИД из-за срыва перемирия
Кулеба и Маас обсудили подготовку двух саммитов
Кулеба о шансах присоединения США к переговорам по Донбассу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В центре Киева произошел пожар в кафе, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
noimageВоины 28-й ОМБр Полищук и Подвезенный погибли 6 февраля
noimageУшел из жизни бывший глава Черкасской ОГА
noimageНа Донбассе двое украинских воинов погибли, четверо ранены
noimageКоронавирус в Украине: за сутки заболели 3 370 человек
Лента новостей