Кулеба анонсировал "сюрприз" к 30-ой годовщине Независимости

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Сюрприз! Такого никогда не было и, если это получится, то я буду счастлив. Я буду считать, что я не зря был министром именно в год 30-й годовщины. Мы хотим кое-что привезти в Украину. Приоткрою немного закулисье. Это кое-что находится за границей", - сказал глава МИД.

"Мы же МИД. Поэтому мы должны ривезти что-то из-за границы", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства по наработке единой концепции празднования 30-летия независимости Украины.