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Новости
Украина
8 февраля 21, 08:36
Президент Литвы обратился к Украине
Гитанас Науседа
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Гитанас Науседа заверил, что Литва поддерживает стремление Украины в ЕС и в Североатлантический Альянс.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал власть Украины продолжать путь на присоединение к Евросоюзу и НАТО. Глава державы свое обращение по случаю второй годовщины принятия изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса на членство в ЕС и НАТО написал вTwitter.

"Два года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию, указав стратегическими целями присоединение к ЕС и НАТО. Это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины", - подчеркнул Науседа.

Он добавил, что Литва в этом стремлении поддерживает Украину.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о синхронизации с ЕС. Он надеется, что грядущий саммит Восточного партнерства станет действительно амбициозным и результативным.

Korrespondent
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