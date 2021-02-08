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Новости
Украина
8 февраля 21, 08:59
Сепаратисты четыре раза нарушили режим "тишины"
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По позициям ВСУ велся огонь с гранатометов, стрелкового оружия. Снайпер ранил украинского бойца.

В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Ранен один военнослужащий ВСУ, сообщает в утренней сводке штаб ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, неподалеку от Новомихайловки, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов. Был также прицельный выстрел из снайперского оружия", - сообщает пресс-служба командования.

В результате работы вражеского снайпера ранен боец ВСУ. Его экстренно госпитализировали и оказали необходимую медпопомщь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север у населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и из стрелкового оружия.

Также вблизи Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности украинских позиций минами ПОМ-2.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 8 февраля, военнослужащие ВУ в районе проведения ООС контролируют обстановку. Нарушений со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Добавим, что вчера у ВСУ зафиксированы потери - двое погибших, четверо раненых.

Ранее сообщалось, что в зоне ООС за сутки четыре обстрела, ранен боец.
Korrespondent
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