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Новости
Украина
8 февраля 21, 10:58
В Украине планируют отменить штамп о прописке в паспорте
паспорт
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Не по месту регистрации проживает каждый третий украинец.

Украинцев избавят от необходимости делать штамп о прописке в паспорте.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" 7 февраля сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Речь об этом зашла во время обсуждения инициативы о регистрации места проживания через введение адреса в смартфоне.

"Более 1 млн украинцев не имеют прописки, даже в паспорте, и каждый третий украинец проживает не по месту регистрации. Потому что процедура сложная, надо потратить много времени, чтобы получить эту услугу", – сказал Федоров.

По его словам, данная услуга будет декларативной, ее планирую запустить с апреля 2021 года. 

Предполагается, что с 1 сентября этого года чиновникам запретят требовать от украинцев бумажные документы – соответствующий законопроект уже готовят в Минцифры. Информацию госслужащим придется добывать из электронных реестров.

Помимо этого, с 1 апреля упростят процедуру регистрации места жительства (прописки). Чтобы обозначить место проживания, достаточно будет зайти на портал и заполнить небольшое заявление, указав свой фактический адрес.

Если заявление будет заполнять собственник, то подтверждение придет автоматически, если нет – хозяину жилья на электронную почту или в приложение придет ссылка, при помощи которой он сможет подтвердить регистрацию. В дальнейшем эта процедура даст возможность отменить штампы в паспортах.

"С апреля запускаем услугу, она будет полудекларативная. Штамп в паспорте – мы упростим эту процедуру, и чиновники не будут иметь право требовать этот штамп или справку. Будет запись в реестре о том, где проживает конкретный человек, и это будет уже не его задача, а чиновника – зайти в реестр и все проверить, наладить взаимодействие", – подчеркнул министр.

Попытки ввести электронный реестр вместо отметок в паспорте о прописке наблюдались еще в 2018 году – тогда с этой инициативой выступило Министерство экономического развития и торговли.
telegraf.com.ua
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