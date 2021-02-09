Сформирована делегация Украины для Форума ОБСЕ

Президент Владимир Зеленский сформировал делегацию для участия в переговорах на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 8 февраля.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы, созданной в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе, и Консультативной комиссии по открытому небу, созданной в соответствии с Договором по открытому небу (январь - декабрь 2021, Вена, Республика Австрия)", - сказано в указе Зеленского.

Главой делегации стал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, его заместителями стали начальник Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ Леонид Голопатюк и зампостпреда при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Кроме того, членами делегации является замдиректора Департамента по вопросам безопасности, обороны, деятельности органов юстиции и предотвращения коррупции, начальник Управления по вопросам обороны Секретариата Кабмина Анатолий Горбач, главный консультант - заместитель главного инспектора отдела контроля за деятельностью военных формирований Инспекции по вопросам контроля за деятельностью военных формирований департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Сергей Коваленко, представитель Минобороны в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене Владимир Приходько.

В состав делегации также включен начальник отдела реализации Договора Открытое небо управления верификации Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ Виктор Рыжак и начальник этого управления Владимир Собора.

Наконец, экспертами делегации является советник Департамента международной безопасности МИД Игорь Березкин, эксперт СБУ Сергей Левченко, а также директор Научного центра аэрокосмических исследований Земли НАН Украины Михаил Попов и старший научный сотрудник Института космических исследований НАН Украины и Государственного космического агентства Украины Сергей Черный.

В свою очередь министру иностранных дел разрешено привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических представителей. Ему также поручено утвердить указания делегации.

Напомним, что ранее Зеленский утвердил допуск иностранных войск на территорию Украины. Всего предполагается проведение восьми многонациональных учений на территории Украины с участием 32 тысяч военных.