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Новости
Украина
9 февраля 21, 08:52
В Украине свыше 2,6 тысяч новых COVID-случаев
COVID
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За минувшие сутки от коронавируса умерло 127 человек, выздоровели свыше 8,8 тысяч. Больше всего инфицировалось за сутки в Ивано-Франковской области.

В Украине по состоянию на вторник, 9 февраля, 2 656 новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки было госпитализировано 865 человек, скончались 127 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что среди заболевших 157 детей и 229 медработников.

"Также за минувшие сутки выздоровело 8 865 человек, осуществлено тестирований 30 901 (в том числе методом ПЦР - 17 658, методом ИФА - 13 243)", - подчеркнул Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276) областях, в Киеве (243), а также в Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.

По информации главы Минздрава, за все время пандемии в Украине заболело – 1 249 646 человек;  выздоровели – 1 084 608 человек;  летальных исходов - 23 771; проведено ПЦР-тестов - 6419781.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев - 243 случая;
  • Винницкая область - 47 случаев;
  • Волынская область - 58 случаев;
  • Днепропетровская область - 71 случай;
  • Донецкая область - 59 случаев;
  • Житомирская область - 17 случаев;
  • Закарпатская область - 276 случаев;
  • Запорожская область - 164 случая;
  • Ивано-Франковская область - 525 случаев;
  • Киевская область - 90 случаев;
  • Кировоградская область - 20 случаев;
  • Луганская область - 49 случаев;
  • Львовская область - 97 случаев;
  • Николаевская область - 57 случаев;
  • Одесская область - 90 случаев;
  • Полтавская область - 72 случая;
  • Ровенская область - 86 случаев;
  • Сумская область - 26 случаев;
  • Тернопольская область - 51 случай;
  • Харьковская область - 124 случая;
  • Херсонская область - 52 случая;
  • Хмельницкая область - 31 случай;
  • Черкасская область - 150 случаев;
  • Черновицкая область - 194 случая;
  • Черниговская область - 7 случаев.

Напомним, что в мире уже свыше 107 миллионов случаев коронавируса
Korrespondent
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