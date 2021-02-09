В Украине свыше 2,6 тысяч новых COVID-случаев

В Украине по состоянию на вторник, 9 февраля, 2 656 новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки было госпитализировано 865 человек, скончались 127 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Он отметил, что среди заболевших 157 детей и 229 медработников.
"Также за минувшие сутки выздоровело 8 865 человек, осуществлено тестирований 30 901 (в том числе методом ПЦР - 17 658, методом ИФА - 13 243)", - подчеркнул Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276) областях, в Киеве (243), а также в Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.
По информации главы Минздрава, за все время пандемии в Украине заболело – 1 249 646 человек; выздоровели – 1 084 608 человек; летальных исходов - 23 771; проведено ПЦР-тестов - 6419781.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев - 243 случая;
- Винницкая область - 47 случаев;
- Волынская область - 58 случаев;
- Днепропетровская область - 71 случай;
- Донецкая область - 59 случаев;
- Житомирская область - 17 случаев;
- Закарпатская область - 276 случаев;
- Запорожская область - 164 случая;
- Ивано-Франковская область - 525 случаев;
- Киевская область - 90 случаев;
- Кировоградская область - 20 случаев;
- Луганская область - 49 случаев;
- Львовская область - 97 случаев;
- Николаевская область - 57 случаев;
- Одесская область - 90 случаев;
- Полтавская область - 72 случая;
- Ровенская область - 86 случаев;
- Сумская область - 26 случаев;
- Тернопольская область - 51 случай;
- Харьковская область - 124 случая;
- Херсонская область - 52 случая;
- Хмельницкая область - 31 случай;
- Черкасская область - 150 случаев;
- Черновицкая область - 194 случая;
- Черниговская область - 7 случаев.
Напомним, что в мире уже свыше 107 миллионов случаев коронавируса