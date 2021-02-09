Усиление карантина в Украине отложили: что произошло

На этой неделе правительство планировало усилить карантинные ограничения в некоторых областях Украины, но важное заседание пришлось отменить. Причиной тому стал визит премьера Дениса Шмыгаля и нескольких министров в Брюссель.
Об этом пишет "НВ" со ссылкой на источники в правительстве.
Ожидается, что делегация Кабмина вылетит в Брюссель 9 февраля.
"Соответственно, на этой неделе очередного заседания правительства и принятия решения о возвращении к цветным зонам не будет", - объяснили знакомые с ситуацией собеседники.
В среду, 11 февраля, представители правительства примут участие в заседании Совета ассоциации Украина — Европейский Союз. Именно в этот день по графику должно было пройти очередное заседание Кабмина.