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Новости
Украина
9 февраля 21, 09:02
Усиление карантина в Украине отложили: что произошло
карантин
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Важное заседание Кабмина отменили

На этой неделе правительство планировало усилить карантинные ограничения в некоторых областях Украины, но важное заседание пришлось отменить. Причиной тому стал визит премьера Дениса Шмыгаля и нескольких министров в Брюссель.

Об этом пишет "НВ" со ссылкой на источники в правительстве.

Ожидается, что делегация Кабмина вылетит в Брюссель 9 февраля.

"Соответственно, на этой неделе очередного заседания правительства и принятия решения о возвращении к цветным зонам не будет", - объяснили знакомые с ситуацией собеседники.

В среду, 11 февраля, представители правительства примут участие в заседании Совета ассоциации Украина — Европейский Союз. Именно в этот день по графику должно было пройти очередное заседание Кабмина.

Напомним, ранее Шмыгаль объявил о планах продлить карантин до 30 апреля и дольше. Также премьер не исключал возвращение к адаптивному карантину (действовал в стране с 1 августа по 30 ноября 2020 года) и делению регионов на зеленую, желтую, оранжевую или красную карантинную зону в зависимости от числа заболевших коронавирусом.
telegraf.com.ua
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