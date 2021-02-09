В Украину мчится "темпераментный" циклон

Погода в Украине в ближайшие дни "оттает" перед следующей волной похолодания. На всей территории страны потеплеет, но, несмотря на это, хорошей погода на улице не сделается. Снова досаждать украинцам почти по всей стране будет гололед - об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра", выписавшего штормовое предупреждение желтого уровня опасности.

Господствовать будет очередной циклон. Об этом в прогнозе погоды на своей странице в Фейсбук сообщила 9 февраля синоптик Наталка Диденко.

- Южный сериал с горячими героями-циклонами продолжается! 10-го февраля в Украину несется следующий из серии южных циклонов. И хотя имена у них не Педро и не Луис, однако они тоже с темпераментом - огого! - синоптик дала понять, что покоя не предвидится.

Поэтому 10-го февраля осадки предполагаются в большинстве областей Украины, но не одновременно. Ночью и утром - на Западе и Севере. Утром и днем ​​- на севере и в центральной части. Днем и вечером - на Востоке, северо-востоке, в Запорожье и в Днепропетровской области. Снег более вероятен в западных и северных областях, в Прикарпатье и в Карпатах снег с дождем. Мокрый снег и дождь - Центр и Восток Украины.

В южной части завтра осадки ожидаются в Запорожье, на остальной территории Юга - или облачно, или максимум небольшие осадки.

В северной части и большинстве западных областей предполагается днем ​​-3...-9 градусов. А на юго-западе, вокруг Карпат, от 3 мороза до 3 тепла. В центральных областях и на Востоке Украины от 4 мороза до 4 тепла. В южной части + 4 + 8 градусов, в Крыму до +12 градусов.

Киев в среду также будет встречать очередной циклон. Наибольшая вероятность снегопада в столице - утром 10 февраля. Ночью - пауза. А днем ​​10-го февраля циклон пойдет на восток, киевский снег ослабеет и прекратится.

11-12 февраля, по словам синоптика, Украину ждет еще один циклон и потепления. А с воскресенья осадки ослабнут, а морозы серьезно усилятся.

Ранее мы сообщали будет ли много снега зимой в Украине. Кроме того, сообщалось, что в Киеве изменились климатические нормы.

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