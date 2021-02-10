В Украине за сутки зафиксировали более 3400 заражений COVID

В Украине по состоянию на утро 10 февраля 2021 года зафиксировано 3409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2046 человек, летальных случаев — 163, выздоровели — 7768 человек, осуществлено тестирований за сутки — 43 тысячи 767 (в том числе методом ПЦР — 27 тысяч 795, методом ИФА — 15 тысяч 972).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 253 тысячи 55 человек, выздоровели — 1 млн 92 тысячи 376 человек, летальных исходов — 23 тысячи 934, проведено ПЦР-тестов — 6 млн 447 тысяч 576.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Ивано-Франковской области (410), городе Киев (297), а также Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки:

город Киев — 297 случаев;

Винницкая область — 271 случай;

Волынская область — 111 случаев;

Днепропетровская область — 120 случаев;

Донецкая область — 98 случаев;

Житомирская область — 61 случай;

Закарпатская область — 238 случаев;

Запорожская область — 214 случаев;

Ивано-Франковская область — 410 случаев;

Киевская область — 150 случаев;

Кировоградская область — 43 случая;

Луганская область — 36 случаев;

Львовская область — 117 случаев;

Николаевская область — 37 случаев;

Одесская область — 115 случаев;

Полтавская область — 132 случая;

Ровенская область — 103 случая;

Сумская область — 48 случаев;

Тернопольская область — 105 случаев;

Харьковская область — 188 случаев;

Херсонская область — 50 случаев;

Хмельницкая область — 136 случаев;

Черкасская область — 108 случаев;

Черновицкая область — 191 случай;

Черниговская область — 30 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 9 февраля в Украине было зарегистрировано 2 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.