В Украине за сутки зафиксировали более 3400 заражений COVID

В Украине по состоянию на утро 10 февраля 2021 года зафиксировано 3409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 244 ребенка и 298 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2046 человек, летальных случаев — 163, выздоровели — 7768 человек, осуществлено тестирований за сутки — 43 тысячи 767 (в том числе методом ПЦР — 27 тысяч 795, методом ИФА — 15 тысяч 972).
Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 253 тысячи 55 человек, выздоровели — 1 млн 92 тысячи 376 человек, летальных исходов — 23 тысячи 934, проведено ПЦР-тестов — 6 млн 447 тысяч 576.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Ивано-Франковской области (410), городе Киев (297), а также Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.
По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки:
город Киев — 297 случаев;
Винницкая область — 271 случай;
Волынская область — 111 случаев;
Днепропетровская область — 120 случаев;
Донецкая область — 98 случаев;
Житомирская область — 61 случай;
Закарпатская область — 238 случаев;
Запорожская область — 214 случаев;
Ивано-Франковская область — 410 случаев;
Киевская область — 150 случаев;
Кировоградская область — 43 случая;
Луганская область — 36 случаев;
Львовская область — 117 случаев;
Николаевская область — 37 случаев;
Одесская область — 115 случаев;
Полтавская область — 132 случая;
Ровенская область — 103 случая;
Сумская область — 48 случаев;
Тернопольская область — 105 случаев;
Харьковская область — 188 случаев;
Херсонская область — 50 случаев;
Хмельницкая область — 136 случаев;
Черкасская область — 108 случаев;
Черновицкая область — 191 случай;
Черниговская область — 30 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 9 февраля в Украине было зарегистрировано 2 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.