В Украине за сутки свыше пяти тысяч COVID-случаев

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 5 039 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что за последние 24 часа было госпитализировано 1 784 человек. Выздоровели 6 568 человек. Скончались от коронавируса 124 пациента. За сутки было проведено тестированиий 43 126 (в том числе методом ПЦР – 26 739, методом ИФА – 16 387).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в столице страны (335).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 335 случаев;

Винницкая область - 392 случая;

Волынская область - 125 случаев;

Днепропетровская область - 306 случаев;

Донецкая область - 156 случаев;

Житомирская область - 367 случаев;

Закарпатская область - 368 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

Ивано-Франковская область - 482 случая;

Киевская область - 159 случаев;

Кировоградская область - 37 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Львовская область - 319 случаев;

Николаевская область - 83 случая;

Одесская область - 155 случаев;

Полтавская область - 126 случаев;

Ровенская область - 139 случаев;

Сумская область - 102 случая;

Тернопольская область - 153 случая;

Харьковская область - 232 случая;

Херсонская область - 42 случая;

Хмельницкая область - 235 случаев;

Черкасская область - 129 случаев;

Черновицкая область - 291 случай;

Черниговская область - 81 случай.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 1 258 094 человек, выздоровели 1 098 944 человек. От COVID-19 с начала пандемии скончались 24 058 человек. Проведено ПЦР-тестов – 6 474 315.

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Накануне в ВОЗ заявили о провальной стратегии вакцинации в мире. В организации остались недовольным тем, что 75% процентов вакцинированных проживает в 10 странах, на которые приходится 60% мирового ВВП. Остальные же почти 130, в которых проживает 2,5 миллиардов человек, все еще ждут своей очереди.

Среди этих стран и Украина. По словам главы Минздрава Максима Степанова, вакницирование начнется сразу после того, как поступит вакцина. По предварительным данным это будет 15-16 февраля, то есть уже на следующей неделе.