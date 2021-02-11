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Новости
Украина
11 февраля 21, 08:41
В Украине за сутки свыше пяти тысяч COVID-случаев
карантин
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От COVID-19 с начала пандемии скончались более 24 тыс. человек. За минувшие сутки – 124 летальных исхода.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 5 039 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что за последние 24 часа было госпитализировано 1 784 человек. Выздоровели 6 568 человек. Скончались от коронавируса 124 пациента. За сутки было проведено тестированиий 43 126 (в том числе методом ПЦР – 26 739, методом ИФА – 16 387).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в столице страны (335).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев - 335 случаев;
  • Винницкая область - 392 случая;
  • Волынская область - 125 случаев;
  • Днепропетровская область - 306 случаев;
  • Донецкая область - 156 случаев;
  • Житомирская область - 367 случаев;
  • Закарпатская область - 368 случаев;
  • Запорожская область - 182 случая;
  • Ивано-Франковская область - 482 случая;
  • Киевская область - 159 случаев;
  • Кировоградская область - 37 случаев;
  • Луганская область - 43 случая;
  • Львовская область - 319 случаев;
  • Николаевская область - 83 случая;
  • Одесская область - 155 случаев;
  • Полтавская область - 126 случаев;
  • Ровенская область - 139 случаев;
  • Сумская область - 102 случая;
  • Тернопольская область - 153 случая;
  • Харьковская область - 232 случая;
  • Херсонская область - 42 случая;
  • Хмельницкая область - 235 случаев;
  • Черкасская область - 129 случаев;
  • Черновицкая область - 291 случай;
  • Черниговская область - 81 случай.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 1 258 094 человек, выздоровели 1 098 944 человек. От COVID-19 с начала пандемии скончались 24 058 человек. Проведено ПЦР-тестов – 6 474 315.

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Накануне в ВОЗ заявили о провальной стратегии вакцинации в мире. В организации остались недовольным тем, что 75% процентов вакцинированных проживает в 10 странах, на которые приходится 60% мирового ВВП. Остальные же почти 130, в которых проживает 2,5 миллиардов человек, все еще ждут своей очереди.

Среди этих стран и Украина. По словам главы Минздрава Максима Степанова, вакницирование начнется сразу после того, как поступит вакцина. По предварительным данным это будет 15-16 февраля, то есть уже на следующей неделе. 
Korrespondent
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