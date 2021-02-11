Под Киевом разоблачили террористов ИГ. Фото, видео

В Киевской области раскрыли ячейку террористической организации Исламское государство. Об этом сообщает пресс-центр управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Правоохранители утверждают, что лидером ячейки был боевик, который находится в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии.

По данным СБУ, в 2019 году главарь по поддельным документам прибыл в Украину и собрал иностранную группу единомышленников. В спецслужбе говорят, что группа распространяла экстремистскую литературу, а также подделывала паспорта Украины и РФ, легализовала в стране выходцев из Центральной Азии и Ближнего Востока.

По данным следствия, часть этих людей были действующими боевиками ИГ и должны были отсидеться в Украине после совершенных преступлений.

В СБУ пишут, что провели девять обысков по местам временного проживания фигурантов и изъяли: взрывоопасное вещество с тротилом, восемь гранатометных выстрелов, валюту, банковские карты, черновики с записями финансовых переводов в Сирию, экстремистскую литературу, символику террористической организации ИГ.

Правоохранители говорят, что в материалах дела также есть переписка участника ячейки с иностранными боевиками из-за границы, в которой обсуждалось возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.

Открыто дело по статье о создании террористической организации (ч. 1 ст. 258-3), следственно-розыскные мероприятия продолжаются, собираются доказательства для привлечения причастным к ответственности, добавили в СБУ.





Фото, видео – СБУ