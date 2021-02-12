Зеленский побывал на передовой. Фото

Во время посещения зоны проведения операции Объединенных сил президент Владимир Зеленский, который приехал на Донбасс вместе с послами стран "Большой семерки", побывал на передовой. Об этом 11 февраля сообщает официальный сайт главы государства.
- Важно, что высший офицерский состав находится на передовой. Мы говорили с Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава. Чтобы они постоянно посещали наших ребят на передовой", - отметил президент.
Военные 503-го отдельного батальона морской пехоты на передовой подарили главе государства памятный значок как символ того, что "они всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают другом". Владимир Зеленский, в свою очередь, вручил военным государственные награды и ценные подарки.
Зеленский наградил военнослужащих во время поездки на Донбасс 11 февраля. Фото: president.gov.ua
Подводя итоги поездки на передовую, президент заявил, что украинской стороне сложно соблюдать перемирие. Владимир Зеленский отметил, что Украина, тем не менее, продолжает выполнять нормандские договоренности.
- Украина придерживается нормандских договоренностей. 27 июля состоялась самая главная договоренность, ибо о режиме прекращения огня говорят 7 лет, но 27 июля он был введен в действие. Нам не просто его соблюдать, - сказал глава государства.
Зеленский добавил, что перемирие на Донбассе нужно только Украине, однако украинские военные не дадут противнику его сорвать.
- Мы были на трех точках. Именно на этих направлениях были осложнения и наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Мы понимаем, что происходит, мы понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам, а сепаратисты хотят его сорвать, но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим этого сделать, - подчеркнул президент.
Последний раз президент был на Донбассе в конце сентября. Тогда Владимир Зеленский побывал в базовом лагере Главного управления разведки.
Зеленский пообщался с офицерами и бойцами на "передке". Фото: president.gov.ua