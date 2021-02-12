Зеленский побывал на передовой. Фото

Во время посещения зоны проведения операции Объединенных сил президент Владимир Зеленский, который приехал на Донбасс вместе с послами стран "Большой семерки", побывал на передовой. Об этом 11 февраля сообщает официальный сайт главы государства.

- Важно, что высший офицерский состав находится на передовой. Мы говорили с Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава. Чтобы они постоянно посещали наших ребят на передовой", - отметил президент.

Военные 503-го отдельного батальона морской пехоты на передовой подарили главе государства памятный значок как символ того, что "они всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают другом". Владимир Зеленский, в свою очередь, вручил военным государственные награды и ценные подарки.

Подводя итоги поездки на передовую, президент заявил, что украинской стороне сложно соблюдать перемирие. Владимир Зеленский отметил, что Украина, тем не менее, продолжает выполнять нормандские договоренности.

- Украина придерживается нормандских договоренностей. 27 июля состоялась самая главная договоренность, ибо о режиме прекращения огня говорят 7 лет, но 27 июля он был введен в действие. Нам не просто его соблюдать, - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что перемирие на Донбассе нужно только Украине, однако украинские военные не дадут противнику его сорвать.

- Мы были на трех точках. Именно на этих направлениях были осложнения и наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Мы понимаем, что происходит, мы понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам, а сепаратисты хотят его сорвать, но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим этого сделать, - подчеркнул президент.





Зеленский почтитл память воинов, погибших в боях за Авдеевку. Фото: president.gov.ua.







Зеленский подчеркнул, что сегодня исполняется ровно 200 дней, как стороны договорились о режиме всеобъемлющего прекращения огня.





- И все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось. Однако как бы скептически кто ни относился к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением. Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских, - сказал президент.





Он напомнил, что в 2018 году на Донбассе погиб 121 военный и были ранены 799, в 2019 году были убиты 100 военных, ранены 507, а в 2020 году убито 50 военных, ранены 338.





В то же время Зеленский подчеркнул, что "в последние недели количество обстрелов действительно несколько увеличилась, что связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы.





В ходе поездки президент почтил память воинов ВСУ, погибших в боях за Авдеевку.

Последний раз президент был на Донбассе в конце сентября. Тогда Владимир Зеленский побывал в базовом лагере Главного управления разведки.