Снежный циклон Volker идет в Украину. Советы и ограничения

Снежная непогода, заставшая врасплох украинские города и автотрассы, продолжится и с приходом вечером 11 февраля и 12 февраля циклона Volker, говорят синоптики и власти.

Так, Украинский гидрометцентр прогнозирует 12 февраля во северных, центральных, Одесской и Николаевской областях значительный снег, метели и снежные заносы. В центральных, восточных и юго-восточных областях местами налипание мокрого снега, гололед.

На дорогах Украины, кроме юго-восточных регионов, ожидается сильная гололедица. В северных и западных областях может выпасть до 20-30 см снега, в центральных, южных и восточных областях — 10 см.

При этом 12 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а 13-14 февраля и в Украине в целом заметно похолодает: ночью гидрометцентр прогнозирует от -9 до -16 градусов, а в Черниговской и Сумской областях — до 20 градусов мороза. Днем же будет от -7 до -13 градусов.

В свою очередь, синоптик Наталка Диденко накануне также предупредила читателей в Facebook, что 12 февраля циклон Volker "еще погуляет" в Украине, а 13 февраля начнутся сильные морозы.

"Похоже, что циклон Volker войдет в историю южного метеосериала. Ведь именно он, по прогнозу, окажется завершающим из серии южных циклонов, которые организовали украинцам подзабытую зиму, детям — радость санок и снежных баб, блогерам и художникам — замечательные картинки для творчества, коммунальщикам и местной власти — очередные фейсбучные подзатыльники, водителям — пополнение нецензурного словарного запаса", — отметила она.

По словам Диденко, 12 февраля северо-западный ветер в Украине будет сильным, штормовым, что усилит ощущение холода, хотя и температура воздуха также начнет снижаться.

"Сначала арктический холод будет затекать на запад Украины — ожидается уже -12...-14 градусов, на Закарпатье -5...-8 градусов. На востоке Украины еще будет тепло, днем +2...+6 градусов", — рассказала она.

На севере, в большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской ожидается -4...-10, местами до -12 градусов, в Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях будет 0...-3 градуса, в Запорожской областях и в Крыму — +2...+6.

Снег и мокрый снег в пятницу еще удержится. В Киеве завтра предполагается снег, днем ​​он ослабеет. Однако будет дуть сильный, до штормового, северо-западный ветер. И ночью, и днем ​​температура воздуха будет примерно одинаковой: -9...-12 градусов.

"В дальнейшем бойкий Volker покинет пределы Украины, там еще захочет рыпнуться к нам еще один средиземноморский циклон Wolfram, однако мощный северный антициклон Helida наконец прервет эту серию южных циклонов и вклиниться между ними мощным арктическим воздухом. К нам идет существенное похолодание", — написала Диденко.

По данным сервиса Sinoptik.ua, в Киеве 12 февраля облачная погода продержится весь день. Утренний снег во второй половине дня должен ослабнуть, но к вечеру может вновь набрать силу. В течение дня будет около -12 градусов, к вечеру может похолодать до -14.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, для подготовки регионов к встрече южного циклона под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

При этом отмечается, что существенное ухудшение погоды с понижением температуры, метелями, сильными порывами ветра до 15-20 м/с и местами гололедицей ожидается в Винницкой, Черкасской, Полтавской, западных и северных областях Украины еще в течение недели — по 18 февраля включительно.

"Регионы справились с первым вызовом непогоды, однако в ближайшие дни нас ожидают сильные морозы до -30 градусов ночью, метели и гололед на значительной территории Украины. Все органы власти должны объединить усилия, чтобы максимально подготовиться к похолоданию, чтобы предупредить или минимизировать возможные последствия циклона", — сказал Чернышов.

Чиновник добавил, что областные администрации получили поручение обеспечить бесперебойную работу больниц, учебных заведений, других социально-значимых объектов и организовать достаточное количество пунктов обогрева.

Он также призвал украинцев по возможности не пользоваться личным транспортом и соблюдать все меры безопасности.

Согласно поручению Госкомиссии ТЭБ, "Укравтодор" совместно с "Укртрансбезопасностью", Нацполицией, Госслужбой по чрезвычайным ситуациям и обладминистрациями начали работу по организации штаба по обеспечению устойчивого транспортного сообщения на автодорогах.

Штаб также будет обеспечивать оперативную расчистку снега на дорогах и в населенных пунктах, профилактическую обработку дорожного покрытия, заблаговременное ограничение движения транспорта, где прогнозируются заторы.

Также представители государственных органов проведут разъяснительную работу с перевозчиками — как пассажирскими, так и грузовыми, призвав их максимально воздержаться от рейсов транспорта в период осложнения погоды.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на 18:00 наблюдается небольшой снег в Киеве, Волынской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях. В Кировоградской, Полтавской и Черкасской — небольшой снег с дождем; в Николаевской области — местами дожди.

По информации "Укравтодора", для эффективной работы дорожной снегоуборочной техники введены ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта:

- на въезд в Киев, в пределах Киевской области — на трассах М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь

- в пределах Черкасской области — на трассах М-05 Киев-Одесса, Р-01 Киев-Знаменка и Н-08 Борисполь-Запорожье-Мариуполь

- в пределах Житомирской области — на трассах М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев-Ковель-Ягодин

- в пределах Ровенской области — на трассе М-06 Киев-Чоп

- в пределах Черниговской области — на трассах М-01 Киев-Чернигов и Н-07 Сумы-Юнаковка

- в пределах Полтавской области — на трассе М-03 Киев-Харьков-Должанский и Н-08 Борисполь-Днепр-Мариуполь

К расчистке дорог привлечено более 1800 человек и более 1300 единиц техники.

По информации Нацполиции, в местах отстоя находится около 700 тяжеловесных транспортных средств (Тернопольская область — 158, Киевская — 126, Полтавская — 93, Ровенская — 80, Житомирская — 66, Одесская — 57, Николаевская — 32, Черниговская — 32, Харьковская — 16 Винницкая — 10, Ивано-Франковская — 1).

На въездах в Киев работают восемь пунктов обогрева ГСЧС.

Подразделениями ГСЧС с начала суток 11 февраля оказана помощь по высвобождению из снежных заносов 79 транспортных средств (с начала непогоды — более 600), в том числе пят карет скорой помощи (с начала непогоды — 23) и пяти ​​автобусов (с начала непогоды — 28), оказана помощь 110 людям (с начала непогоды — более 900). Убрано два поваленных дерева (с начала непогоды — 13).

Отметим, что в Киеве въезд крупногабаритного транспорта из-за прогнозов сильного снега запретили с 7:00 11 февраля. Как сообщили в Киевгорадминистрации, что это позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт будет запускаться в город зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.

Власти столицы попросили водителей не пользоваться личными авто во время снегопада и при возможности отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, обещают эвакуировать.

По данным КГГА, на улицах столицы 11 февраля работает 486 единиц основной и дополнительной спецтехники коммунальной корпорации "Киевавтодор". Задействовано 539 работников в составе 77 бригад для ручной уборки снега.

Отмечается, что до конца суток 11 февраля в Киеве будет удерживаться гололед, на дорогах — сильная гололедица. Такие же погодные условия ожидаются в столице и 12 февраля: синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах снежные заносы, гололед, ночью значительный снег.

Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности КГГА призвал киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу. Также власти призывают во время гололеда соблюдать рекомендации

--- водителям:

⋅ соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневров, которые могут привести к аварийным ситуациям;

⋅ при приближении к пешеходным переходам и детским учреждениям снижать скорость до минимума;

⋅ не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари;

⋅ не использовать автотранспорт с летними шинами.

--- пешеходам:

⋅ ходить не спеша, слегка расслабив ноги и немного согнув их в коленях, ступая на всю подошву;

⋅ не держать руки в карманах, поскольку это увеличивает риск не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга;

⋅ размахивать руками в такт ходьбы, что поможет удерживать равновесие;

⋅ при нарушении равновесия во время ходьбы быстро присесть, что может помочь удержаться на ногах;

⋅ быть внимательными относительно автомобилей вокруг даже на тротуаре, поскольку машины может заносить или же водитель может вовремя не затормозить;

⋅ учитывать, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза;

⋅ переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Во Львове мэр Андрей Садовой призвал работников всех частных учреждений по возможности объявить 12 февраля выходной день, чтобы минимизировать потоки людей, которые пользуются дорожной инфраструктурой и дать возможность убрать город с привлечением максимального количества техники. Также он призвал жителей помочь коммунальщикам и убирать снег возле своих домов и мест работы.

"По данным синоптиков на 9:00 утра у нас во Львове 168% месячной нормы осадков. Если спрогнозировать эти снегопады, которые будут до конца дня и завтра, то за неделю времени имеем две месячные нормы снега", — передает его слова пресс-служба Львовского горсовета.

Напомним также, что власти Киева вечером 10 февраля объявили из-за непогоды 11-12 февраля нерабочими днями для всех школ и детских садов столицы. Руководство столицы обратилось к руководителям частных компаний и госучреждений отнестись с пониманием к этой ситуации и учесть родителям вынужденное отсутствие на рабочем месте как удаленную работу.