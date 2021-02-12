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Новости
Украина
12 февраля 21, 07:21
За сутки 11 февраля на Донбассе погибло два наших воина
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Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал информацию, что за сутки 11 февраля на Донбассе от вражеского огня погибло два украинских воина.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал информацию, что за сутки 11 февраля на Донбассе от вражеского огня погибло два украинских воина.

Об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "11 февраля в результате российских обстрелов позиций украинских войск в Донбассе погибли два наших воина.

В 9.15 российский снайпер смертельно ранил около села Зайцево бойца инженерно-саперного взвода 59-й бригады.

А в 20.45 у Новомихайловки во время обстрела из гранатометов, пулеметов и снайперских винтовок погиб в бою воин 28-й бригады.

Также в течение дня плотным обстрелам подверглись и другие наши позиции".

Он продолжил: "Очевидно, такое усиление боевых действий - наглядная демонстрация российского командования послам западных государств и президенту Украины, которые посещали сегодня позиции украинских войск в районе Зайцево и Авдеевки.

Никакого перемирия не существует, противник активно применяет тяжелое пехотное вооружение. На такие вещи уговорами реагировать уже нет никакого смысла. Нужна тактика эффективных действий. Тактика, которой нет."

По его словам армия ведет боевые действия "хаотично и скрыто от руководства в Киеве, не имея ни боевых распоряжений, ни планирования системных действий на опережение и в ответ".

"Так, дают "ответку" - но это не может быть эффективным, если это надо прятать на всех уровнях, чтобы Офис президента не возмутился, что здесь кто-то слишком сильно воюет. Верховный Главнокомандующий ездит с экскурсиями и фотосессиями, притом вообще не анализируя обстановку и не пытаясь принять некий план действий, который зависит в первую очередь от его политической воли", - резюмировал Бутусов.
censor.net.ua
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