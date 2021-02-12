В Украине за сутки более 4,7 тысяч COVID-случаев

В Украине за минувшие 24 часа коронавирусом заболели 4 773 человека. В частности, среди инфицированных 326 детей и 212 медработников. Об этом сообщил глава украинского Минздрава максим Степанов.

Министр подчеркнул, что за это время было госпитализировано 2 000 человек. От коронавируса скончались 116 человек, выздоровели – 7 211 человек. Было проведено тестирований за сутки - 40 899 (в том числе методом ПЦР – 25 835, методом ИФА – 15 064).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных COVID-случаев зафиксировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373) областях, в Киеве (348), а также в Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 348 случаев;

Винницкая область - 307 случаев;

Волынская область - 117 случаев;

Днепропетровская область - 297 случаев;

Донецкая область - 147 случаев;

Житомирская область - 185 случаев;

Закарпатская область - 314 случаев;

Запорожская область - 153 случая;

Ивано-Франковская область - 592 случая;

Киевская область - 246 случаев;

Кировоградская область - 12 случаев;

Луганская область - 52 случая;

Львовская область - 373 случая;

Николаевская область - 150 случаев;

Одесская область - 143 случая;

Полтавская область - 91 случай;

Ровенская область - 130 случаев;

Сумская область - 103 случая;

Тернопольская область - 168 случаев;

Харьковская область - 189 случаев;

Херсонская область - 48 случаев;

Хмельницкая область - 145 случаев;

Черкасская область - 122 случая;

Черновицкая область - 243 случая;

Черниговская область - 98 случаев.

В Украине с начала пандемии заболело 1 262 867 человек; выздоровели 1 106 155 человек; летальных исходов - 24 174; проведено ПЦР-тестов – 6 500 150.

Напомним, в мире за сутки выявлено более 413 тысяч случаев COVID-19.

Также сообщалось, что на Буковине закрывают школы из-за вспышки коронавируса.



