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Новости
Украина
12 февраля 21, 09:09
В Украине за сутки более 4,7 тысяч COVID-случаев
карантин
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За последние сутки в стране выздоровели свыше семи тысяч человек, летальных исходов – 116.

В Украине за минувшие 24 часа коронавирусом заболели 4 773 человека. В частности, среди инфицированных 326 детей и 212 медработников. Об этом сообщил глава украинского Минздрава максим Степанов.

Министр подчеркнул, что за это время было госпитализировано 2 000 человек. От коронавируса скончались 116 человек, выздоровели – 7 211 человек. Было проведено тестирований за сутки - 40 899 (в том числе методом ПЦР – 25 835, методом ИФА – 15 064).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных COVID-случаев зафиксировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373) областях, в Киеве (348), а также в Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 348 случаев;
Винницкая область - 307 случаев;
Волынская область - 117 случаев;
Днепропетровская область - 297 случаев;
Донецкая область - 147 случаев;
Житомирская область - 185 случаев;
Закарпатская область - 314 случаев;
Запорожская область - 153 случая;
Ивано-Франковская область - 592 случая;
Киевская область - 246 случаев;
Кировоградская область - 12 случаев;
Луганская область - 52 случая;
Львовская область - 373 случая;
Николаевская область - 150 случаев;
Одесская область - 143 случая;
Полтавская область - 91 случай;
Ровенская область - 130 случаев;
Сумская область - 103 случая;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 189 случаев;
Херсонская область - 48 случаев;
Хмельницкая область - 145 случаев;
Черкасская область - 122 случая;
Черновицкая область - 243 случая;
Черниговская область - 98 случаев.

В Украине с начала пандемии заболело 1 262 867 человек; выздоровели 1 106 155 человек; летальных исходов - 24 174; проведено ПЦР-тестов – 6 500 150.

Напомним, в мире за сутки выявлено более 413 тысяч случаев COVID-19.

Также сообщалось, что на Буковине закрывают школы из-за вспышки коронавируса.
Korrespondent
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