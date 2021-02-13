Елена Зеленская проверила на детях новое школьное меню

Первая леди Украины Елена Зеленская курирует ряд социальных проектов, в том числе занимается и улучшением школьного питания. Проект выходит на финальную прямую перед внедрением: начались испытания. Потенциальное меню для школьников проверяла на себе "фокус-группа" из нескольких детей, которым дали попробовать новинки и узнать детское мнение по поводу вопроса "Может полезное быть вкусным?" Об этом 12 февраля супруга президента сообщила на своей странице в Фейсбук.

- Сегодня вместе с рабочей группой мы искали ответ на этот вопрос. Для этого пригласили детей попробовать блюда из обновленного школьного меню, приготовленные по новым нормам и стандартам. Для нас было важно и интересно услышать отзывы учеников, - рассказала первая леди.

Рабочей группе (на фотографии, кроме Зеленской, можно опознать шеф-повара Евгения Клопотенко и главного санврача Викторя Ляшко) очень хочется сделать так, чтобы дети съедали, а не выбрасывали свои полезные завтраки, обеды, полдники или ужина. Но путь этот тернист.

- Обратную связь получили, некоторые блюда дорабатываем, - сообщила Зеленская о результатах тестирования меню.

Жена Владимира Зеленского в связи с этим отметила, что не будет рассказывать о базовых блюдах школьного меню заранее, но анонсировала в марте 2021-го презентацию меню для широкой общественности.

Елена Зеленская занимается реализацией разнообразных социальных инициатив - как долговременных, так и разовых. К примеру, совместно с "Укрпочтой" и украинскими художниками она организовала новогоднюю поздравительную акцию "Дивовижна поштівка". По инициативе Зеленской в ведущих музеях мира появляются украиноязычные аудиогиды. Кроме того, первая леди занимается продвижением принципа безбарьерности в украинских общественных пространствах.

Ранее Елена Зеленская показала фото, где есть почти все, что ей нужно для счастья и отметила небольшой но важный для себя юбилей.

С 2021-го года в Украине вступил в действие новый санитарный регламент для учреждений общего среднего образования и детских заведений оздоровления и отдыха. Среди прочего, он предусматривает изменение школьного меню. В нем теперь не будет чипсов, газированных сладких напитков и многих других продуктов.