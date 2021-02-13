Число новых случаев коронавируса снова перевалило за 5 тысяч

На утро субботы, 13 февраля, в Украине зафиксировано 5 182 новых случаев коронавируса, что на 409 больных больше, чем сутки ранее.
Об этом можно судить изданных, опубликованных министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.
При этом за сутки заразились 330 детей и 226 медработников.
Данные по областям:
Ивано-Франковская – 668 новых заболевших;
Закарпатская – 485;
Черновицкая – 384;
Винницкая – 365;
Львовская – 329;
Киев – 320;
Харьковская – 289;
Киевская – 265;
Житомирская – 234;
Одесская – 183;
Днепропетровская – 173;
Черкасская – 164;
Донецкая – 140;
Полтавская – 137;
Запорожская – 136;
Тернопольская – 135;
Сумская – 130;
Хмельницкая – 127;
Ровенская – 114;
Волынская – 112;
Черниговская – 101;
Николаевская – 79;
Луганская – 55;
Кировоградская – 34;
Херсонская – 23.
Также за минувшие сутки
Госпитализировали - 1889 человек;
Умерли - 111;
Выздоровели - 6144;