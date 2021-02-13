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Новости
Украина
13 февраля 21, 09:10
Число новых случаев коронавируса снова перевалило за 5 тысяч
коронавирус
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Обновленная статистика по коронавирусу на утро субботы,13 февраля

На утро субботы, 13 февраля, в Украине зафиксировано 5 182 новых случаев коронавируса, что на 409 больных больше, чем сутки ранее.

Об этом можно судить изданных, опубликованных министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

При этом за сутки заразились 330 детей и 226 медработников.

Данные по областям:

Ивано-Франковская – 668 новых заболевших;

Закарпатская – 485;

Черновицкая – 384;

Винницкая – 365;

Львовская – 329;

Киев – 320;

Харьковская – 289;

Киевская – 265;

Житомирская – 234;

Одесская – 183;

Днепропетровская – 173;

Черкасская – 164;

Донецкая – 140;

Полтавская – 137;

Запорожская – 136;

Тернопольская – 135;

Сумская – 130;

Хмельницкая – 127;

Ровенская – 114;

Волынская – 112;

Черниговская – 101;

Николаевская – 79;

Луганская – 55;

Кировоградская – 34;

Херсонская – 23.


Также за минувшие сутки

Госпитализировали - 1889 человек;

Умерли - 111;

Выздоровели - 6144;

Количество тестирований за сутки - 40 806 (в том числе методом ПЦР - 25059, методом ИФА - 15747).

За все время пандемии в Украине

  Заболели - 1268049 человек;

  Выздоровели - 1112299 человек;

Умерли - 24 285;

 Количество ПЦР-тестов - 6525209.

Как сообщалось, на утро четверга, 11 февраля, в Украине насчитывалось уже больше 24 тысяч умерших от коронавируса.
telegraf.com.ua
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