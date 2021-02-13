Сретение Господне: история праздника, запреты и приметы

В понедельник, 15 февраля, православные верующие в Украине отмечают Сретение Господне - один из самых важных христианских непереходящих праздников.

По словам священника Константина Пархоменко, праздник Сретения наступает на 40-й день после рождества Христова.

- Это праздник имеет очень древнее происхождение – он иудейский. На 40-й день мальчика, а на 80-й девочку приносили к иерусалимскому храму. После этого над матерью читается молитва, она приносит в жертву определенных животных и дается определенное благословение малышу. Так и произошло и с Иисусом, где произошла потрясающая встреча, - рассказал истоки праздника Константин Пархоменко.

Так, Иосиф и Мария принесли с собой для пожертвования двух горлиц, которых отдали служителям церкви. В это время в храме находился 300-летний старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не повстречает мессию Господа. Праведник увидел Иисуса и, взяв его на руки, прижал к себе. Он произнес слова, которые после стали молитвой: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".

После он благословил родителей маленького Иисуса и предсказал что их сын станет причиной того, что "многие падут и многие возвысятся".

По преданию, вскоре после встречи с младенцем Симеон "избавился от бремени земной жизни и обрел покой".

По словам священника, "Сретение" можно перевести как "Встречу". Слово имеет старославянские корни.

- Сретение – это праздник встречи. Встречи ветхозаветного человечества, которое ожидало спасителя, с самим спасителем и посланцем Божьим. Это невероятно ожидаемое событие (в христианском мире, – ред.) для людей того мира, - отметил Константин Пархоменко.

По его словам, именно со встречи Симеона и Иисуса начались изменения, когда вместо жертвоприношений и обрядов был "проложен прямой путь на небеса".





Сретение Господне. Народные традиции и обычаи В этот день принято посетить храм, где проходят традиционные праздничные богослужения, и помолиться. Во время праздничного богослужения в церкви освящают свечи, которые после раздаются прихожанам. Люди такие свечи очень ценили и приносили их домой, сохраняя в течение года. В народе такие свечи называли "громничными". Люди верили, что они способны оберегать дом от бури и смерча, посевы - от града и буйного ветра, а человека - от удара молнии, сглаза и болезней. Зажигались подобные свечи лишь в крайних случаях: - если рядом бушевала страшная непогода, - если рядом бушевала страшная непогода,

- когда рядом начинался пожар или другой природный катаклизм,

- при тяжелых родах,

- при припадках "черной болезни" (эпилепсии),

- когда человек находился на смертном одре (считалось, что свеча поможет покойнику легко покинуть мир живых). Также на Сретение принято было собирать воду с тающих капающих сосулек: считалось, что такая вода является святой. Ценили ее наравне с крещенской. Для чего использовали сретенскую воду: - для лечения ран и внутренних болезней, - для лечения ран и внутренних болезней,

- от сглаза и ведьмовских чар,

- для кропления воинов перед боем и чумаков перед походом,

- уезжающих – перед долгой поездкой,

- ульи перед началом сезона и скот во время первого выгона на пастбище - для защиты на весь сезон.





На Сретение Господне запрещено:





- пропускать торжественное богослужение в церкви,

- уходить из храма без свечи,

- выполнять тяжелую физическую работу,кроме той, что делается безвозмездно для блага других людей,

- отправляться в дальнюю дорогу, так как она не будет успешной и может закончиться плохо,

- работать,

- грустить и унывать,

- класть деньги на обеденный стол и кухонные тумбы – из дома уйдет удача,

- сквернословить, завидовать и скандалить.

Сретение почитается и в наше время. Фото: картина Джеймса Тиссо. Сретение почитается и в наше время. Фото: картина Джеймса Тиссо.





Народные приметы на Сретение Господне:

- если в ночь на Сретение небо чистое и видно все звезды – к большому урожаю фруктов,

- если на Сретение начнется оттепель – к поздней весне,

- сильный ветер на Сретение – к плохому урожаю на огороде, но хорошему для плодовых деревьев,

- ясная и тихая погода – к удачливому году для пасечника,

- если под крышами есть сосульки — к хорошему урожаю кукурузы.