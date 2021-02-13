Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.72
USD
27.88
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
13 февраля 21, 09:22
Сретение Господне: история праздника, запреты и приметы
Сретение Господне
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Один из самых важных православных праздников отмечается 15 февраля.

В понедельник, 15 февраля, православные верующие в Украине отмечают Сретение Господне -  один из самых важных христианских непереходящих праздников.

Как произошло Сретение Господне?

По словам священника Константина Пархоменко, праздник Сретения наступает на 40-й день после рождества Христова.

- Это праздник имеет очень древнее происхождение – он иудейский. На 40-й день мальчика, а на 80-й девочку приносили к иерусалимскому храму. После этого над матерью читается молитва, она приносит в жертву определенных животных и дается определенное благословение малышу. Так и произошло и с Иисусом, где произошла потрясающая встреча, - рассказал истоки праздника Константин Пархоменко. 

Так, Иосиф и Мария принесли с собой для пожертвования двух горлиц, которых отдали служителям церкви. В это время в храме находился 300-летний старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не повстречает мессию Господа.  Праведник увидел Иисуса и, взяв его на руки, прижал к себе. Он произнес слова, которые после стали молитвой: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".

После он благословил родителей маленького Иисуса  и предсказал что их сын станет причиной того, что "многие падут и многие возвысятся".

По преданию, вскоре после встречи с младенцем Симеон "избавился от бремени земной жизни и обрел покой".

Что означает слово Сретение?

По словам священника, "Сретение" можно перевести как "Встречу". Слово имеет старославянские корни.  

- Сретение – это праздник встречи. Встречи ветхозаветного человечества, которое ожидало спасителя, с самим спасителем и посланцем Божьим. Это невероятно ожидаемое событие (в христианском мире, – ред.) для людей того мира, - отметил Константин Пархоменко.

По его словам, именно со встречи Симеона и Иисуса начались изменения, когда вместо жертвоприношений и обрядов был "проложен прямой путь на небеса".

Сретение Господне - еще иудейский праздник. Фото: картина Рембрандта

Сретение Господне. Народные традиции и обычаи

В этот день принято посетить храм, где проходят традиционные праздничные богослужения, и помолиться. Во время праздничного богослужения в церкви освящают свечи, которые после раздаются прихожанам. Люди такие свечи очень ценили и приносили их домой, сохраняя в течение года. В народе такие свечи называли "громничными". Люди верили, что они способны оберегать дом от бури и смерча, посевы - от града и буйного ветра, а человека - от удара молнии, сглаза и болезней.

Зажигались подобные свечи лишь в крайних случаях:

- если рядом бушевала страшная непогода, 
- когда рядом начинался пожар или другой природный катаклизм,
- при тяжелых родах, 
- при припадках "черной болезни" (эпилепсии), 
- когда человек находился на смертном одре (считалось, что свеча поможет покойнику легко покинуть мир живых).

Также на Сретение принято было собирать воду с тающих капающих сосулек: считалось, что такая вода является святой. Ценили ее наравне с крещенской.

Для чего использовали сретенскую воду:

- для лечения ран и внутренних болезней, 
- от сглаза и ведьмовских чар, 
- для кропления воинов перед боем и чумаков перед походом,
- уезжающих – перед долгой поездкой, 
- ульи перед началом сезона и скот во время первого выгона на пастбище  -  для защиты на весь сезон. 

На Сретение Господне запрещено: 

- пропускать торжественное богослужение в церкви, 
- уходить из храма без свечи, 
- выполнять тяжелую физическую работу,кроме той, что делается безвозмездно для блага других людей,
- отправляться в дальнюю дорогу, так как она не будет успешной и может закончиться плохо,
- работать, 
- грустить и унывать, 
- класть деньги на обеденный стол и кухонные тумбы – из дома уйдет удача,
- сквернословить, завидовать и скандалить.

Сретение почитается и в наше время. Фото: картина Джеймса Тиссо.

Народные приметы на Сретение Господне: 
- если в ночь на Сретение небо чистое и видно все звезды – к большому урожаю фруктов,
- если на Сретение начнется оттепель – к поздней весне, 
- сильный ветер на Сретение – к плохому урожаю на огороде, но хорошему для плодовых деревьев,
- ясная и тихая погода – к удачливому году для пасечника,
- если под крышами есть сосульки — к хорошему урожаю кукурузы.
kp.ua
Ещё по теме:
Красивые рождественские колядки
МОЗ ожидает рост заболеваемости COVID-19 и гриппом
В Украине подскочил суточный прирост COVID-19
Щедрый вечер 13 января: народные приметы и запреты
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Число новых случаев коронавируса снова перевалило за 5 тысяч
noimageТелеканал "НАШ" проверят из-за слов Азарова
noimageНовые смерти и радиация. Что происходит в Донбассе?
noimageЕлена Зеленская проверила на детях новое школьное меню
Лента новостей