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Новости
Украина
14 февраля 21, 09:10
COVID-19 в Украине: за сутки 3094 заболевших
пандемия
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Всего с начала пандемии заболело более 1,2 млн украинцев. Летальных случаев – более 24 тыс.
За последние сутки умерло 45 человек.

В Украине за сутки зафиксировано 3 094 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 183 ребенка и 72 медработника. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По информации главы Минздрава, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 917 человек. От болезни скончались 45 человек, выздоровели 2 002 человека. Проведено тестирований за сутки - 19 211 (в том числе методом ПЦР – 15 576, методом ИФА - 3 635).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев - 82 случая;
  • Винницкая область - 125 случаев;
  • Волынская область - 78 случаев;
  • Днепропетровская область - 212 случаев;
  • Донецкая область - 126 случаев;
  • Житомирская область - 220 случаев;
  • Закарпатская область - 207 случаев;
  • Запорожская область - 34 случая;
  • Ивано-Франковская область - 483 случая;
  • Киевская область - 184 случая;
  • Кировоградская область - 11 случаев;
  • Луганская область - 22 случая;
  • Львовская область - 164 случая;
  • Николаевская область - 121 случай;
  • Одесская область - 71 случай;
  • Полтавская область - 34 случая;
  • Ровенская область - 33 случая;
  • Сумская область - 87 случаев;
  • Тернопольская область - 126 случаев;
  • Харьковская область - 93 случая;
  • Херсонская область - 37 случаев;
  • Хмельницкая область - 121 случай;
  • Черкасская область - 80 случаев;
  • Черновицкая область - 272 случая;
  • Черниговская область - 71 случай.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 1 271 143 человек. Болезнь победили 1 114 301 человек, летальных исходов - 24 330, проведено ПЦР-тестов – 6 540 785.

Напомним, что вакцины доставят в Украину на следующей неделе.
Korrespondent
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