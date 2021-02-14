COVID-19 в Украине: за сутки 3094 заболевших

В Украине за сутки зафиксировано 3 094 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 183 ребенка и 72 медработника. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По информации главы Минздрава, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 917 человек. От болезни скончались 45 человек, выздоровели 2 002 человека. Проведено тестирований за сутки - 19 211 (в том числе методом ПЦР – 15 576, методом ИФА - 3 635).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев - 82 случая;
- Винницкая область - 125 случаев;
- Волынская область - 78 случаев;
- Днепропетровская область - 212 случаев;
- Донецкая область - 126 случаев;
- Житомирская область - 220 случаев;
- Закарпатская область - 207 случаев;
- Запорожская область - 34 случая;
- Ивано-Франковская область - 483 случая;
- Киевская область - 184 случая;
- Кировоградская область - 11 случаев;
- Луганская область - 22 случая;
- Львовская область - 164 случая;
- Николаевская область - 121 случай;
- Одесская область - 71 случай;
- Полтавская область - 34 случая;
- Ровенская область - 33 случая;
- Сумская область - 87 случаев;
- Тернопольская область - 126 случаев;
- Харьковская область - 93 случая;
- Херсонская область - 37 случаев;
- Хмельницкая область - 121 случай;
- Черкасская область - 80 случаев;
- Черновицкая область - 272 случая;
- Черниговская область - 71 случай.
За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 1 271 143 человек. Болезнь победили 1 114 301 человек, летальных исходов - 24 330, проведено ПЦР-тестов – 6 540 785.
Напомним, что вакцины доставят в Украину на следующей неделе.