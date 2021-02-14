О чем говорят последние рейтинги партий

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14 февраля 21, 09:15
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Политтехнолог Алексей Голобуцкий прокомментировал последние позиции политических партий в начале 2021 года

С начала февраля появилось уже четыре социсследования, посвященных симпатиям украинцев относительно политических партий. Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий специально для «Телеграфа» проанализировал их результаты и озвучил свой прогноз.

Опрос, проведенный службой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021 года, демонстрировал лидерство партии власти:

  • - «Слуга народа» - 22,2%;
  • - ОПЗЖ - 21,9%;
  • - «Европейская солидарность» - 18,1%;
  • - «Батькивщина» - 10,3%;
  • - «Сила и честь» - 4,7%.

Исследование "Украинской социологической группы", прошедшее с 26 января по 2 февраля, показало иную картину:

  • - ОПЗЖ - 25,7%;
  • - «Европейская солидарность» – 20,1%;
  • «Слуга народа» – 16,6%;
  • - «Батькивщина» – 10,8%;
  • - «Украинская стратегия Гройсмана» – 4,6%.
Результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 2-3 февраля, также выводили в лидеры проект Медведчука-Бойко:

  - ОПЗЖ - 18,9%;
 - «Слуга народа» - 18,6%;
 - «Европейская солидарность» - 15,2%;
 - «Батькивщина» - 12,2%;
 - «Украинская стратегия Гройсмана» - 4,8%.

И, наконец, на днях новые рейтинги представил Киевский международный институт социологии (КМИС), который провел опрос 5-7 февраля.

 - "Евросолидарность" - 18,1%;
 - ОПЗЖ – 16,8%;
 - "Слуга народа" – 15,5%;
 - "Батькивщина" – 13,2%;
 - "Сила и честь" – 6,3%.

Со скрипом проходит в парламент и "Радикальная партия Ляшко" с 5,2%.

«Три политические силы – "Слуга народа", ЕС и ОПЗЖ – имеют приблизительно одинаковую поддержку. В районе 20% каждая. Но если с идеологией ЕС всё понятно (правая), с ОПЗЖ – более-менее понятно (условно левые, пророссийские, просоветские), то со «слугами» - всё очень странно. У этой партии пока нет определенной электоральной ниши. Условные центристы, нео-либералы? Кто они? Потому и видим отток именно из партии Зеленского. И переток тех, кто голосовал за Зе-команду, в четко идеологизированные ОПЗЖ и Евросолидарность», - поясняет Алексей Голобуцкий.

По словам эксперта, интерес представляют те, кто стоит на грани прохождения 5% барьера (его преодоление дает возможность попасть в Раду).

«Гройсман, Смешко, Ляшко – трое на грани. И оттого, у кого они могут «отщипнуть» электорат, многое будет зависеть на вероятных досрочных выборах парламента, - считает политтехнолог. - Проект Гройсмана, к примеру, может перетянуть к себе часть сторонников Порошенко и Зеленского. Ляшко может «отщипнуть» и тоже играющей на популистском поле «Батькивщины» Тимошенко. Шарий, который иногда подходит к 3-4% барьеру, может взять что-то у ОПЗЖ и «Слуги народа». Что касается партии «Голос», тот у нее шансов нет. И электорат «Голоса», скорее всего, растечется к ЕС и (чуть меньше) к СН».

Плотность исследований (одно за другим, прям зачастили) Алексей Голобуцкий поясняет тем, что политическая жизнь активно началась в конце января. И на каждый новый рейтинг партия, получившая там невыгодные позиции, пытается заказать свой – где статистика была бы получше.

«ОПЗЖ борется за статус первой партии, потому заказывает социологию, где может получить первое место. И под это качать ресурсы из РФ. Но словить за руку на типа подтасовке данных нельзя. Погрешность на уровне 2%. Ну, а социологи, понятно, не называют заказчиков. При этом важно понимать, что даже если ОПЗЖ до выборов сохранит 20% (что не факт в ракурсе последних ударов по ней – закрытие медиа, расследования по энерго-бизнесу Медведчука), этой ей ничего особо не даст. Никто из тех, кто сейчас может пройти в Раду, с ОПЗЖ коалицию не создаст. То есть, они опять будут в оппозиции, вне правительства, - поясняет Алексей Голобуцкий. – Для «Слуги народа» важно не опускаться так низко, как в последнем рейтинге от КМИС. Не удивлюсь, если вскоре появится новое исследование, которой покажет 1-2 место "слуг". Надо же как-то парировать. Заказать более удобную социологию, потратив на это 10-20 тысяч долларов, что для людей, играющих в такие игры, - не деньги».

Отметим, что большая часть украинцев позитивно воспринимает санкции против каналов Медведчука. Вероятно, это приведет к небольшому росту позиций президента и его политсилы.
telegraf.com.ua
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