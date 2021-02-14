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Новости
Украина
14 февраля 21, 19:13
Подрыв троих воинов на Донбассе: Возбуждено уголовное дело
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Государственное бюро расследований начало расследование по факту гибели троих украинских воинов на Донбассе, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

"По предварительной информации, сегодня, 14 февраля, около 10:00 в районе Новолуганского при перемещении с целью проверки несения службы и изменения военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибло трое военных. Руководство ГБР держит расследование данного уголовного производства на личном контроле и выражает свои соболезнования родным и близким бойцов", - сообщили в ГБР.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР в Краматорске и Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов ...



В районе проведения ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали 3 гектара территории и передали на уничтожение 52 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами".Источник: https://censor.net/ru/n3247874

Напомним, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военнослужащих: капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Бойцы погибли на месте.
censor.net.ua
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