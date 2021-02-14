Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.72
USD
27.88
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
14 февраля 21, 19:57
Каждый второй украинец уже может иметь антитела к Covid-19
лаборатория
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Рандомные исследования показали любопытные данные о ситуации с переболевшими на коронавирус украинцами.

Согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 за все время пандемии был обнаружен у более 1,2 миллиона человек, однако некоторые эксперты утверждают, что таковых может быть намного больше. 

Как пишет DW, данные частной лаборатории "Синэво", по итогам тестирования в январе, показывают, что антитела к коронавирусу были обнаружены в от 44% до 60% клиентов в зависимости от региона. 

Для сравнения, в октябре прошлого года таковых было 33%, а в июле - лишь 9%. 

Лаборатория провела с мая по январь более 140 тысяч тестирований на антитела IgG. 

Директор по развитию сети лабораторий Николай Бутенко предположил, что эти данные могут свидетельствовать о приближении появления коллективного иммунитета от COVID-19 в Украине. 

В Лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени А. Лукьяновой, тоже провели свой эксперимент. 

Там проверяли на антитела к коронавирусу пациентов, обратившихся по другим причинам и не знавших о том были ли они инфицированы. 

Иммунолог Борис Донской, который был в числе тех, кто проводил исследование, рассказал, что 45% этих пациентов уже имели антитела. По его словам, если эти данные принимать в расчет, то можно предположить, что коллективный иммунитет в украинцев выработается уже к лету 2021 года. 

Стоит отметить, что недавно результаты моделирования Киевской школы экономики (KSE) показали менее оптимистические данные. В КШЭ предположили, что лишь 20% украинцев может обладать иммунитетом к коронавирусу
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Как укрепить силы организма в борьбе с вирусом?
Поборовшие коронавирус, страдают нервным расстройствами
Садовый и Синютка отреагировали на результаты экзитполов
Германия будет отчаянно бороться за "Северный поток-2"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Подрыв троих воинов на Донбассе: Возбуждено уголовное дело
noimageО чем говорят последние рейтинги партий
noimageCOVID-19 в Украине: за сутки 3094 заболевших
noimageВлад Росс дал подробный прогноз на год Металлического Быка
noimageКакой будет погода в Украине на День влюбленных
Лента новостей