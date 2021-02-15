Какой будет погода в Украине на этой неделе – прогноз

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В понедельник осадки в Украине ожидаются в западных регионах, а также Винницкой, Житомирской и Черкасской областях.

В Киеве температура до -8°C днем и до -12°C ночью. На западной Украине до -7°C днем и до -7°C ночью.

В центре до -8°C днем, до -13°C ночью. На востоке страны до -8°C днем и -17°C ночью.