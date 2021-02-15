Какой будет погода в Украине на этой неделе – прогноз

Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В понедельник осадки в Украине ожидаются в западных регионах, а также Винницкой, Житомирской и Черкасской областях.
В Киеве температура до -8°C днем и до -12°C ночью. На западной Украине до -7°C днем и до -7°C ночью.
В центре до -8°C днем, до -13°C ночью. На востоке страны до -8°C днем и -17°C ночью.
Во вторник в Украине ожидаются преимущественно солнечная погода. Температура в регионах опустится, говорят синоптики. Так в Сумской области ожидается до -24°C ночью, в Харьковской – до -19°C, в Житомирской и Хмельницкой – до – 18°C. Температура на юге страны – до -7°C днем и -10°C ночью. В Крыму до -4°C.
В среду относительно солнечная погода сохраниться в нескольких восточных областях, на западе Украины ожидаются снегопады. В Сумской области, а также центре страны продолжит сохраняться морозная погода.
В четверг, 18 февраля, в восточных, центральных регионах также пройдут снегопады, прогнозируют синоптики. На юге страны потеплеет – до +4°C днем, ночью – до -9°C. Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой области ожидается до +2°C днем, ночью – до -6°C.
19 февраля в стране опять похолодает – в западных регионах до -10°C днем, ночью – до -21°C.