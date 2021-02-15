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Новости
Украина
15 февраля 21, 07:51
Какой будет погода в Украине на этой неделе – прогноз
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С 15 по 19 января в Украине останется преимущественно морозная погода, температура на этой неделе будет опускаться до -24°C в отдельных регионах

Об этом сообщает Укргидрометцентр. 

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В понедельник осадки в Украине ожидаются в западных регионах, а также Винницкой, Житомирской и Черкасской областях. 

В Киеве температура до -8°C днем и до -12°C ночью. На западной Украине до -7°C днем и до -7°C ночью. 

В центре до -8°C днем, до -13°C ночью. На востоке страны до -8°C днем и -17°C ночью.

Во вторник в Украине ожидаются преимущественно солнечная погода. Температура в регионах опустится, говорят синоптики.  Так в Сумской области ожидается до -24°C ночью, в Харьковской – до -19°C, в Житомирской и Хмельницкой – до – 18°C. Температура на юге страны – до -7°C днем и -10°C ночью. В Крыму до -4°C.

В среду относительно солнечная погода сохраниться в нескольких восточных областях, на западе Украины ожидаются снегопады.  В Сумской области, а также центре страны продолжит сохраняться морозная погода. 

В четверг, 18 февраля, в восточных, центральных регионах также пройдут снегопады, прогнозируют синоптики. На юге страны потеплеет – до +4°C днем, ночью – до -9°C.  Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой области ожидается до +2°C днем, ночью – до -6°C.

19 февраля в стране опять похолодает – в западных регионах до -10°C днем, ночью – до -21°C. 
На севере Украины, в Черниговской и Сумской области днем – до -13°C, ночью – до -24°C. 
В Донецкой, Запорожской и Луганской областях – до -4°C днем, до -10°C ночью. 
В Киеве – до -11°C днем, ночью – до -21°C .   
liga.net
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