Заболевших на коронавирус в Украине все меньше

В течение последних 24 часов в Украине зарегистрировано 2 332 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 160 детей и 47 медиков, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

По его данным, в больницу за сутки было доставлено 1145 человек. 62 ранее заболевших скончались, выздоровели – 2478. В течение суток специалисты осуществили 13 740 тестов (в том числе методом ПЦР – 11 073, методом ИФА - 2667).

За все время пандемии в Украине заболели – 1 273 475 человек; выздоровели – 1 116 779; скончались - 24392. ПЦР-тестов с начала пандемии сделано 6 551 858.

В течение последних суток наибольшее количество подтвержденных зарегистрировано в Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Житомирской областях и Киеве.



