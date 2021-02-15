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Новости
Украина
15 февраля 21, 09:31
Заболевших на коронавирус в Украине все меньше
коронавирус
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За 24 часа в стране подтверждено всего 2 332 новых случая заболевания.

В течение последних 24 часов в Украине зарегистрировано 2 332 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 160 детей и 47 медиков, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

По его данным, в больницу за сутки было доставлено 1145 человек. 62 ранее заболевших скончались, выздоровели – 2478. В течение суток специалисты осуществили 13 740 тестов (в том числе методом ПЦР – 11 073, методом ИФА - 2667).

За все время пандемии в Украине заболели – 1 273 475 человек; выздоровели – 1 116 779; скончались  - 24392.  ПЦР-тестов с начала пандемии сделано 6 551 858.

В течение последних суток наибольшее количество подтвержденных  зарегистрировано в Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Житомирской областях и Киеве.

Данные по заболеванию по регионам: 

Киев - 211;

области

  • Винницкая  - 142;
  •  Волынская  - 45;
  •  Днепропетровская  - 106;
  •  Донецкая  - 28;
  •  Житомирская  - 150;
  •  Закарпатская  - 113;
  •  Запорожская  - 46;
  •  Ивано-Франковская  - 457;
  •  Киевская  - 171;
  •  Кировоградская  - 3;
  •  Луганская  - 9;
  •  Львовская  - 123;
  •  Николаевская  - 77;
  •  Одесская  - 75;
  •  Полтавская  - 21;
  •  Ровенская  - 15;
  •  Сумская  - 47;
  •  Тернопольская  - 79;
  •  Харьковская  - 59;
  •  Херсонская  - 31;
  •  Хмельницкая  - 10;
  •  Черкасская  - 66;
  •  Черновицкая  - 225;
  •  Черниговская  - 23 .

Накануне в ВОЗ сделали предположение, что наиболее вероятная версия передачи COVID-19 через летучих мышей, а очагом возникновения инфекции мог стать юг Китая или Юго-Восточная Азия. 
kp.ua
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