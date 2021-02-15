Заболевших на коронавирус в Украине все меньше

В течение последних 24 часов в Украине зарегистрировано 2 332 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 160 детей и 47 медиков, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
По его данным, в больницу за сутки было доставлено 1145 человек. 62 ранее заболевших скончались, выздоровели – 2478. В течение суток специалисты осуществили 13 740 тестов (в том числе методом ПЦР – 11 073, методом ИФА - 2667).
За все время пандемии в Украине заболели – 1 273 475 человек; выздоровели – 1 116 779; скончались - 24392. ПЦР-тестов с начала пандемии сделано 6 551 858.
В течение последних суток наибольшее количество подтвержденных зарегистрировано в Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Житомирской областях и Киеве.Данные по заболеванию по регионам:
области
- Винницкая - 142;
- Волынская - 45;
- Днепропетровская - 106;
- Донецкая - 28;
- Житомирская - 150;
- Закарпатская - 113;
- Запорожская - 46;
- Ивано-Франковская - 457;
- Киевская - 171;
- Кировоградская - 3;
- Луганская - 9;
- Львовская - 123;
- Николаевская - 77;
- Одесская - 75;
- Полтавская - 21;
- Ровенская - 15;
- Сумская - 47;
- Тернопольская - 79;
- Харьковская - 59;
- Херсонская - 31;
- Хмельницкая - 10;
- Черкасская - 66;
- Черновицкая - 225;
- Черниговская - 23 .
Накануне в ВОЗ сделали предположение, что наиболее вероятная версия передачи COVID-19 через летучих мышей, а очагом возникновения инфекции мог стать юг Китая или Юго-Восточная Азия.