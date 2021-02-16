Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех воинов

Об этом глава государсва сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сразу по прибытии из Объединенных Арабских Эмиратов в аэропорту встретился с Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, министром обороны Андреем Тараном, заместителем руководителя Офиса Президента Романом Машовцом, Героем Украины, членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорем Герасименко. Уже есть детали гибели наших военнослужащих - Александра, Вячеслава и Дмитрия.

Ребята подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. Около 9:20 утра 14 февраля наши военнослужащие перемещались для несения службы на позициях отделения взвода. Когда они двигались вдоль дороги по маршруту, около 9:30 прогремел взрыв. Скорая прибыла на место, но спасти их не смогла", - написал Зеленский.

Президент отметил, что в настоящее время рассматриваются три возможные причины взрыва: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами; теракт, совершенный незаконными вооруженными формированиями с помощью дистанционного подрыва мины; халатное отношение военнослужащих к службе, выразившееся в ненадлежащей организации службы и перемещении военных во время выполнения боевых задач.

"Однако вопросов по-прежнему остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить за сутки. ГБР уже начало расследование.

Дополнительно я даю задание руководству ВСУ:

- провести занятия по соблюдению мер безопасности при обращении со взрывоопасными предметами, соблюдение правил безопасности при передвижении личного состава, вооружения и военной техники на местности, выдвижении на боевые позиции, наблюдательные посты и перемещении между опорными пунктами;

- до конца месяца проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. Важна их целесообразность. Устаревшие и нецелесообразные мины - снять, указав это в соответствующих документах;

- продолжить разминирование еще активнее: не должно быть мин там, где уже не существует угрозы быстрой атаки, где живут люди, где постоянно передвигаются наши военнослужащие", - написал он.

Также президент отметил, что гуманитарное разминирование - детских садов, школ, больниц - было среди договоренностей лидеров "нормандской четверки" на встрече в Париже в декабре 2019 года.

"Задача нелегкая и небыстрое. Мины в прямом смысле стали синонимом потери жизни наших военнослужащих и жителей Донбасса. Без разминирования мы никогда не вернемся к мирной жизни", - отметил Зеленский.

"За 10 дней жду имена виновных в этой трагедии и пути решения проблемы, чтобы больше мы не теряли людей таким страшным образом. Еще раз мои искренние соболезнования родным и близким", - резюмировал глава государства.

Напомним, Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля во Бахмутском районе Донецкой области в результате подрыва на взрывном устройстве недалеко от населенного пункта Новолуганское.

Государственное бюро расследований начало расследование по факту гибели троих украинских воинов на Донбассе.