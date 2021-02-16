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Новости
Украина
16 февраля 21, 15:38
Пенсионер угрожал заминировать квартиру родителей Зеленского
родители Зеленского
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В Кривом Роге задержали 59-летнего мужчину, который угрожал устроить взрыв в многоквартирном доме.

По неофициальной информации местных СМИ, речь шла о квартире, в которой живет родители президента Украины Владимира Зеленского.

15 февраля в полицию поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о планах подорвать одну из квартир на территории Металлургического района. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, прибывшие на место происшествия правоохранители проверили помещение и взрывчатки не нашли.

После этого следователям удалось быстро найти «минера». Им оказался безработный житель города, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложном минировании.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Как сообщает 0564.ua со ссылкой на местных спасателей, пенсионер якобы угрожал совершить подрыв в доме № 13 на Мистецкой улице, где проживают родители президента Украины Владимира Зеленского.



Как сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники, мужчина угрожал взорвать именно их квартиру, якобы мотивируя это неудовлетворенностью размером пенсии, составляющей 2000 грн. Он утверждает, что не планировал ничего взрывать, а просто хотел пообщаться с президентом.
Fraza.ua
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