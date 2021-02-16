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Новости
Украина
16 февраля 21, 15:46
Украина готовит важное обращение к миру из-за аннексии Крыма
Крым
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Депутаты обратились к международному сообществу с призывом консолидации по вопросу оккупированного Крыма

Верховная Рада приняла постановление об обращении к международному сообществу с призывом консолидировать взаимодействие по осуждению оккупации Россией автономной республики Крым.

Решение было принято на заседании во вторник, 16 февраля. Постановление №4655 "Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее Организации черноморского экономического сотрудничества, правительствам и парламентам государств мира по осуждению временной оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь, нарушений прав и свобод человека на временно оккупированных территориях и об освобождении политических заключенных – граждан Украины", поддержали 314 нардепов.  Ни одного голоса за постановление не дали только представители "ОПЗЖ".

В основе обращения лежат призывы к продолжению политики непризнания попытки аннексии Крыма. Также в тексте будет указано о консолидированном международном взаимодействии  с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в рамках дипломатической инициативы "Крымская платформа".

Напомним, бывший руководитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что Украине вряд ли удастся обжаловать полномочия делегации от России в ПАСЕ

telegraf.com.ua
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