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Новости
Украина
17 февраля 21, 06:22
В Киевском метро будет курсировать модернизированный поезд
метро
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На схемах метро внутри вагонов поезда будет показано, какие станции он уже проехал.

Об этом рассказал замглавы КГГА Александр Густелев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Это - первый поезд, модернизированный силами самого "Киевского метрополитена". 5 вагонов 1981-1984 гг. выпуска выглядят теперь, как новенькие. Их можно безопасно эксплуатировать еще 22 года.

"В вагонах - новое дверное оборудование, окна, салонное освещение с использованием бюджетных светодиодных светильников и тому подобное. В кабине машиниста установлен новый пульт управления, кондиционер, зеркала заднего вида и лобового стекла с электроподогревом", - рассказал Густелев.

Также впервые в столичном метро на схемах внутри вагонов будет визуально отображаться, какие станции поезд уже проехал и где находится сейчас.

Все материалы и оборудование для капитального ремонта были закуплены у отечественных поставщиков через систему электронных закупок ProZorro. Стоимость модернизированного поезда из 5-ти вагонов составила 35 млн грн.
censor.net.ua
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