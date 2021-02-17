В Киевском метро будет курсировать модернизированный поезд

Об этом рассказал замглавы КГГА Александр Густелев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Это - первый поезд, модернизированный силами самого "Киевского метрополитена". 5 вагонов 1981-1984 гг. выпуска выглядят теперь, как новенькие. Их можно безопасно эксплуатировать еще 22 года.

"В вагонах - новое дверное оборудование, окна, салонное освещение с использованием бюджетных светодиодных светильников и тому подобное. В кабине машиниста установлен новый пульт управления, кондиционер, зеркала заднего вида и лобового стекла с электроподогревом", - рассказал Густелев.

Также впервые в столичном метро на схемах внутри вагонов будет визуально отображаться, какие станции поезд уже проехал и где находится сейчас.

Все материалы и оборудование для капитального ремонта были закуплены у отечественных поставщиков через систему электронных закупок ProZorro. Стоимость модернизированного поезда из 5-ти вагонов составила 35 млн грн.