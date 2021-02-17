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Новости
Украина
17 февраля 21, 12:38
Сенченко знает как заставить Путина уйти из Донбасса и Крыма
кремль
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В первую очередь Европа боятся дать жесткий санкционный ответ РФ.

Отключение от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), а также эмбарго на покупку российской нефти способно поставить Москву на место и поспособствовать ее уходу из Крыма и Донбасса.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил нардеп V, VI и VII созывов, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

По его словам, запад и в первую очередь Европа боятся дать жесткий санкционный ответ РФ. 

"Боится, что крыса, загнанная в угол (а у Путина и его ближайшего окружения состояние примерно такое), окончательно взбесится и начнет кусать не только ближайших соседей", – считает эксперт.

В то же время он убежден, что у коллективного Запада есть мощнейший рычаг, позволяющий поставить путинский режим на грань разрушения, это эмбарго на покупку нефти из РФ. А также, отключение от SWIFT. Даже угроза реального введения подобных санкций способна поставить Москву на место, заставить уйти из Крыма и Донбасса, оставить в покое Грузию и Молдову.
telegraf.com.ua
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