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Новости
Украина
17 февраля 21, 13:34
Кабмин возвращает адаптивный карантин
карантин
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Постановление о возвращении к адаптивному карантину вступит в силу со следующей недели.
Постановление о возвращении к адаптивному карантину вступит в силу со следующей недели.

Правительство возвращает в Украине адаптивный карантин с четырьмя зонами эпидемической ситуации. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

"Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях будут устанавливаться различные карантины в зависимости от эпидемической ситуации. Как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения. Подчеркну, решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться", - сообщил он.

Ранее в Минздраве сообщили, что новыми критериями для введения более жестких ограничений будут рост более 50% количества госпитализированных и 65% заполненных коек с кислородом в течение 7 дней.
Korrespondent
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